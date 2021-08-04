Италия

"На карандаше" у "змеев" Дуван Сапата, Душан Влахович и Александр Ляказетт.

Интер готовится к новому предложению со стороны Челси по поводу трансфера Ромелу Лукаку и намерены встретить его во всеоружии — считает Sport Mediaset.

Интер отказался отдать Лукаку за 100 миллионов евро плюс Маркоса Алонсо, при этом практически все итальянские СМИ уверены, что если Челси добавит определенную сумму (20 миллионов евро) к своему предложению, сделка состоится.

В качестве замены бельгийцу Интер рассматривает трех форвардов, намереваясь еще до нового предложения от Челси определиться с преемником окончательно.

На первом месте в списке приоритетов находится нападающий Аталанты Дуван Сапата. Если с ним и "богиней" договориться не удастся, будет рассмотрен вариант с фовардом Фиорентины Душан Влахович. Запасной вариант — Александр Ляказетт из Арсенала.