Италия

Полузащитник оказался не нужен Жозе Моуриньо.

Римская Рома продолжает осваиваться под руководством португальского наставника Жозе Моуриньо, и уже на старте текущей трансферной кампании объявила о перспективных планах расстаться со внушительной группой футболистов.

В их число также вошел и французский полузащитник Стивен Нзонзи, который последние полтора года проводил на родине, выступая в аренде за Ренн.

Сыграв 39 матчей в прошлом сезоне (1 гол + 1 голевая передача), 32-летний Нзонзи вернулся в Рим, где был поставлен перед фактом того, что Жозе Моуриньо не особо рассчитывает на его услуги.

В этом плане достаточно удачно для самого игрока подоспело предложение от катарского Ар-Райян, который хочет заключить соглашение с опытным футболистом сроком на два года, с опцией продлить контракт еще на один год.

Стоит отметить, что, согласно оценке Transfermarkt, Рома может выручить на продаже Нзонзи, которакт которого заканчивается в следующем году, 8 млн евро.