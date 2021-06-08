Италия

Клуб не против разгрузить зарплатную ведомость.

Римская Рома планирует распродать многих футболистов в летнее трансферное окно.

Руководство клуба хочет разгрузить зарплатную ведомость и намерено продать порядка 15 футболистов.

В данный список входят: Алессандро Флоренци, Робин Ольсен, Стивен Нзонзи, Джастин Клюйверт и Дженгиз Ундер. Все эти футболисты провели минувший сезон в арендах.

Также клуб могут покинуть: Хавьер Пасторе, Давиде Сантон, Федерико Фасио, Пау Лопес, Карлес Перес и Амаду Диавара. Эти игроки не входят в планы Жозе Моуриньо.

Однако на данный момент клуб не получал предложений по данным исполнителям. Боссы "волков" уверены, что трансферные запросы будут после Евро-2020.

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