Италия

Футболист отправился покорять Серию А.

Канзасский Спортинг из США и итальянская Венеция объявили трансфере талантливого хавбека Джанлуки Бузио.

Условия сделки и срок контракта с воспитанником клуба из Канзаса не уточняется.

Отметим, что 19-летний футболист с 2021 года привлекается в сборную США. Он прошел сборные различных возрастов, начиная от США U-15.

С 2017 года Бузио сыграл за Спортинг Канзас 70 матчей, в которых забил восемь голов и отдал девять голевых пасов.

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