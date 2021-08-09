Италия

Маттиа Кальдара сменил клуб, но продолжит выступать в Серии А.

Защитник Милана Маттиа Кальдара продолжит свою карьеру в составе Венеции, сообщает официальный сайт "россонери".

Арендное соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на один сезон. У Венеции будет право выкупа футболиста следующим летом.

В минувшем сезоне Кальдара выступал за Аталанту на правах аренды. На его счету девять поединков, в которых он получил одну желтую карточку.

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