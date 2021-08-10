Италия

Клуб договорился о трансфере защитника.

Миланский Интер договорился с ПСВ о трансфере звезды Евро-2020 защитника Дензела Думфриса.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, боссы Интера готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

Несмотря на то, что ПСВ хотели бы выручить за игрока 20 миллионов, в Интере надеются, что в Нидерландах пойдут им на уступки. В крайнем случае, миланцы готовы предложить пять миллионов в качестве бонусов.

В 30 матчах минувшего сезона чемпионата Нидерландов за ПСВ Думфрис забил два гола. После игрок поехал на Евро-2020, где в четырех играх отличился дважды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.