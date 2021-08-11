Италия

Нападающий Лилля может перебраться в чемпионат Италии.

Аталанта рассматривает возможность подписания Жонатана Иконе в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, "бергамаски" определили футболиста в качестве приоритетной цели.

Однако источник утверждает, что Аталанте придется побороться за футболиста с Миланом и дортмундской Боруссией.

Отметим, что в прошлом сезоне Иконе провел 48 поединков на клубном уровне, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что на футболиста также претендует Интер, но финансовые возможности клуба ограничены.