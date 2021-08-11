Италия

Украинский полузащитник вернулся на поле.

Руслан Малиновский принял участие в товарищеском поединке против Алессандрии после периода реабилитации, который был вызван операцией.

Украинский полузащитник появился на поле на 59 минуте встречи, но не смог отметиться результативными действиями.

Аталанта добилась победы со счетом 7:1 благодаря голам Скалвини, Иличича (2), Пашалича, Мюриэля, Гозенса и Толои.

Отметим, что Малиновский восстанавливался после операции на грыже живота, которая прошла 8 июля.

Напомним, что другой украинский футболист из Аталанты, Виктор Коваленко, на правах аренды перебрался в Специю.