Италия

Полузащитник сборной Украины проведет сезон-2021/22 в составе Специи.

Аталанта и Специя окончательно согласовали условия арендного соглашения Виктора Коваленко – сообщил официальный сайт Специи.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, и в Специи уверены, что молодой украинец, перебравшийся в начале 2021 года в Аталанту, сможет усилить команду.

25-летний уроженец Херсона выступал за сборные Украины начиная с U-16 и вплоть до национальной команды, за которую провел 32 матча (0 голов).

С сезона-2014/15 Коваленко выступал за Шахтер, сыграв 200 матчей во всех турнирах и забив 32 мяча.

В составе Аталанты на счету всего один официальный матч и ни одного забитого мяча.