Италия

Украинский хавбек восстановился после операции на грыже.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский восстановился после травмы и готовится к старту предстоящего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

28-летний украинский хавбек и голландский защитник Ханс Хатебур вернулись в общую группу команды.

Напомним, Малиновский восстанавливался после операции на грыже живота, которая прошла 8 июля.

Отметим, что в первом туре Серии А Аталанта сыграет против Торино. Игра состоится 21 августа.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.