Украинец может дебютировать за новый клуб.
Виктор Коваленко, ФК Специя
13 августа 2021, 11:19
В рамках 1/32 финала Кубка Италии Специя в гостях сыграет против клуба Серии Б Проденоне.
В заявку на поединок попал украинский полузащитник Виктор Коваленко. Всего в заявке — 18 игроков.
Поединок Проденоне — Специя состоится 13 августа и начнется в 18:45 по киевскому времени.
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