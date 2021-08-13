Италия

Украинец может дебютировать за новый клуб.

В рамках 1/32 финала Кубка Италии Специя в гостях сыграет против клуба Серии Б Проденоне.

В заявку на поединок попал украинский полузащитник Виктор Коваленко. Всего в заявке — 18 игроков.

Поединок Проденоне — Специя состоится 13 августа и начнется в 18:45 по киевскому времени.

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