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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Динамо Киев презентовало новый клубный автобус.

Вот так Суркис и решил открыть свою каршеринговую компанию🚍

Теперь главный вопрос: куда пошли "призовые" за травму Беседина на Евро-2020?😳

⚽ УАФ объяснила скандальный эпизод с голом в матче Мариуполь — Десна, признав ошибку судейской бригады.

Теперь мы знаем, что копирайтеры OLL TV подрабатывают в УАФ🙃😏

⚽ Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перебрался в римскую Рому из Дженоа.

Хотим извиниться за наши шутки про "менее статусный клуб", если они кого-то обидели. Обещаем, что в следующие разы обязательно будем уточнять в скобочках, о каком конкретно менее статусном клубе идет речь😏😘

⚽ ФК Перемога разорвала контракт с футболистом Андреем Слинкиным из-за того, что он регулярно употреблял алкоголь.

⚽ Украинский вратарь Ярослав Мейхер перешел в Вальядолид.

Уважаемый, вы ресурсом ошиблись😅🔞

⚽ Пари Сен-Жермен одолжил Булку Ницце.

Отправляйте свое резюме на нашу почту✅

⚽ Барселона официально объявила об уходе Лионеля Месси.

Вот так у человека в один момент и пропадает смысл жизни...🤷‍♂️

⚽ Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш официально стал игроком Манчестер Сити, где он будет выступать под десятым номером.

👀👀👀

⚽ Президент миланского Интера Стивен Чжан пошел на конфликт с генеральным директором Джузеппе Мароттой, а также главным тренером команды Симоне Индзаги, ради продажи Ромелу Лукаку в Челси.

😁ЗА🏆ТО😁

⚽ Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко перешел на правах аренды в Специю. Неофициальная информация об этом трансфере появилась на следующий день после объявления об уходе Месси из Барселоны.

Но Витя благородно отказался, чтобы Неймар снова не захотел выходить из чужой тени. Респект👍

Это ли не чудо?🙌🙌🙌

⚽ Лестер стал обладателем Суперкубка Англии, одержав минимальную победу над Манчестер Сити.

Чего только не сделаешь ради подписания Артема Довбика... 🦌💙💛

⚽ Как сообщает издание L`Equipe, ПСЖ находится на завершающей стадии переговоров с Лионелем Месси.

Почеттино будет непросто... Как ПСЖ вообще собирается выигрывать хотя бы Лигу 1, когда в команде так мало футболистов атакующего плана?😱🤦‍♂️

⚽ Динамо Киев одержало непростую победу над Зарей в матче третьего тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Александрия показала Колосу, как нужно обыгрывать хоть какой-то Шахтер😉

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