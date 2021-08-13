Италия

Украинский полузащитник выйдет на поле с первых минут.

Специя в рамках 1/32 финала Кубка Италии сыграет против представителя Серии Б — Порденоне.

Главный тренер "орлят" Тиагу Мотта доверил Виктору Коваленко место в основном составе своей команды на этот матч.

Отметим, что Виктор Коваленко играет за Специю на правах аренды из Аталанты. В стане "бергамасков" у него всего один официальный матч и ни одного забитого мяча.

Поединок Порденоне — Специя состоится 13 августа и начнется в 18:45.