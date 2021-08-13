Украинский полузащитник выйдет на поле с первых минут.
Виктор Коваленко, фото Специя
13 августа 2021, 18:21
Специя в рамках 1/32 финала Кубка Италии сыграет против представителя Серии Б — Порденоне.
Главный тренер "орлят" Тиагу Мотта доверил Виктору Коваленко место в основном составе своей команды на этот матч.
Отметим, что Виктор Коваленко играет за Специю на правах аренды из Аталанты. В стане "бергамасков" у него всего один официальный матч и ни одного забитого мяча.
Поединок Порденоне — Специя состоится 13 августа и начнется в 18:45.