Италия

Легендарный македонец решил отложить завершение карьеры игрока.

Дженоа и ветеран клуба Горан Пандев решили продлить контракт — сообщил официальный сайт "грифонов".

Предыдущее соглашение завершилось 30 июня 2021 года, и первоначально 38-летний нападающий решил, что пиком его карьеры станет выступление за Северную Македонию в финальном турнире Евро-2020, после чего можно будет повесить бутсы на гвоздь.

Однако клуб решил, что ветеран еще может быть полезен, и в итоге стороны подписали новый контракт до 30 июня 2022 года.

За свою карьеру Пандев провел 122 матча (38 голов) за национальную сборную Северной Македонии и выступал в составах Беласицы (18 матчей во всех турнирах, 6 голов), Специи (22, 4), Анконы (21, 1), Лацио (189, 84), Интера (70, 8), Наполи (124, 22), Галатасарая (17, 7) и Дженоа (165, 32).