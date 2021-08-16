Италия

Французский полузащитник Ясин Адли может перебраться в Италию.

Милан интересуется атакующим полузащитником французского Бордо Ясином Адли.

Как сообщает журналист Антонио Витьелло, руководство россонери близко к завершению сделки с французским Бордо по атакующему полузащитнику Ясину Адли. Никаких финансовых деталей потенциального трансфера не сообщается.

Адли выступает за Бордо с января 2019 года, а в прошлом сезоне провел 36 матчей за команду, забив два гола и сделав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович пропустит начало сезона в Серии A.