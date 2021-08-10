Шведский форвард продолжает восстановление после операции на колене.
Златан Ибрагимович, Getty Images
10 августа 2021, 13:19
Нападающий Милана Златан Ибрагимович не сможет помочь своей команде на старте предстоящего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, восстановление 39-летнего шведского форварда проходит по плану, но медицинский персонал "россонери" не намерен форсировать с возвращением игрока на поле.
Напомним, в июне Златан перенес артроскопическую операцию на левом колене, которая помешала ему в конце прошлого сезона и не дала возможности сыграть за сборную Швеции на Евро-2020.
Таким образом, Ибрагимович пропустит стартовый матч Серии А против Сампдории, а также, скорее всего, не сыграет с Кальяри. Его возвращение ожидается к матчу с Лацио — 12 сентября.
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