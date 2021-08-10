Италия

Шведский форвард продолжает восстановление после операции на колене.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не сможет помочь своей команде на старте предстоящего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, восстановление 39-летнего шведского форварда проходит по плану, но медицинский персонал "россонери" не намерен форсировать с возвращением игрока на поле.

Напомним, в июне Златан перенес артроскопическую операцию на левом колене, которая помешала ему в конце прошлого сезона и не дала возможности сыграть за сборную Швеции на Евро-2020.

Таким образом, Ибрагимович пропустит стартовый матч Серии А против Сампдории, а также, скорее всего, не сыграет с Кальяри. Его возвращение ожидается к матчу с Лацио — 12 сентября.

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