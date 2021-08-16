Италия

Украинец продолжит карьеру в Италии.

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга станет игроком итальянской Сампдории.

Как сообщает Calciomercato ссылаясь на Sky Sports, клуб уже сегодня представит украинского футболиста.

Клубы уже договорились об аренде Супряги на один год. За аренду "блучеркьяти" заплатит один миллион евро.

В договоре также прописана опция выкупа форварда за 7,5 миллионов евро.

Футболист не принял участие в товарищеском матче с Интером, предположительно из-за скорой продажи.

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