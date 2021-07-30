Италия

Клуб сделал выбор в пользу форварда Аталанты.

Нападающего киевского Динамо Владислава Супряги не будет в итальянском Дженоа. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб из Генуи договорился с Аталантой об аренде Сама Ламмерса, так как руководству больше подходит именно этот игрок.

Ламмерс должен прибыть в руководство Дженоа уже на следующей неделе. О возможном выкупе футболиста пока не сообщается.

Отметим, что Динамо уже внесло Владислава Супрягу в заявку на УПЛ сезона-2021/22. Футболист внесен по списку Б.

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