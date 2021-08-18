Италия

Закрепится ли кто-либо из них в Серии А?

Чемпионат Италии традиционно стартует в предпоследний уик-энд августа. Радует, что с нового сезона на итальянские стадионы возвращаются зрители – пока речь идёт о 50% заполняемости, но и это уже прорыв по сравнению с пустыми трибунами. Нет сомнений, что тифози, соскучившись по "живому" футболу, сделают матчи яркими и особенными. Сезон тоже обещает быть интересным, разнообразных интриг хватает.

Начинаем представление участников Серии А-2021/22 с команд, повысившихся в классе. Важное уточнение: трансферная кампания ещё не окончена, и как раз в случае новичков логично ждать дальнейшего усиления, в первую очередь за счёт арендованных игроков.

ВЕНЕЦИЯ

Прошлый сезон: 5-е место в Серии В, победа в плей-офф

Наконец-то Венеция сделала это. Она не играла в Серии А с 2002 года, пережив за это время несколько банкротств и падение на аматорский уровень. Лишь в последние несколько лет венецианцам удалось закрепиться в Серии В, а минувший сезон стал прорывом. Команда Паоло Дзанетти финишировала на пятом месте и затем, отнюдь не будучи фаворитом, смогла пройти напряжённый плей-офф, обыграв Кьево, Лечче и Читтаделлу. Фаны устроили эффектное празднование с купанием в местных каналах – где ещё можно порадоваться именно таким способом?

Главный тренер: Паоло Дзанетти

Обладатель известной фамилии не родственник ни Кристиано, ни тем более Хавьеру, хотя тоже поиграл в Серии А. Для Дзанетти-тренера это дебют на высшем уровне, причём с Венецией он добился успеха в первом же сезоне, а уже этим летом мог покинуть клуб – им заинтересовался Удинезе. Тем не менее, Паоло дебютирует в элите с прекрасно знакомой ему командой. Он предпочитает 4-3-3 и высокий прессинг, пускай его Венецию не назовёшь суператакующей командой, особенно если вспоминать решающие матчи плей-офф.

Главная звезда: Маттиа Араму

Десятый номер Венеции, который может сыграть как в центре поля, так и на правом фланге. Герой одного из самых ярких матчей прошлого сезона, когда венецианцы разгромили Монцу 4:1 – на счету Маттиа хет-трик. С другой стороны, Араму подвёл команду в ответном финале плей-офф, когда заработал удаление, и теперь пропустит два стартовых тура. Это плеймейкер с рабочей левой ногой и точнейшими подачами. На заре карьеры он был молодой надеждой Торино, но тогда не оправдал ожиданий. Теперь у него шанс проявить себя в команде, где он уже один из ведущих игроков.

Работа на рынке:

Примечание: з. – защитник, п. – полузащитник, н. – нападающий, в. – вратарь, са – свободный агент, ар. – аренда, ва – возврат из аренды

Пришли: Бузио (п., Канзас Сити, 6), Тессманн (п., Даллас, 3,6), Сигурдссон (п., ЦСКА, ар., 0,8), Шнегг (з., ЛАСК, 0,25), Хейманс (п., Беверен, са), Перетц (п., Маккаби Т-А, са), Окереке (н., Брюгге, ар.), Кальдара (з. Милан, ар.), Эбуэи (з., Бенфика, ар.)

Топ-трансфер: Маттиа Кальдара

Ушли: Чиганья (з., Вибонезе, са), Марино (з., Каррарезе, са), Сенези (з., Вибонезе, са), Помини (в., са), Кремонези (з., са), Риччи (з., Парма, ва), Феррарини (з., Фиорентина, ва), Малех (п., Фиорентина, ва), Эспозито (н., Интер, ва)

Ориентировочный состав

(4-3-3) Мяэнпяя – Мадзокки, Модоло, Кальдара, Шнегг – Бузио, Перетц, Фьордилино – Араму, Форте, Сигурдссон

Венеция определённо разнообразит пейзаж Серии А. Клуб из априори не очень футбольного (там даже мяч на улице не особо погоняешь), зато воистину легендарного города станет оригинальным дополнением к борьбе в нижней части таблицы, а уж чувства стиля венецианцам не занимать – их роскошная презентация клубной формы стала мировым хитом и даже образцом для подражания. Жаль, что проект нового стадиона пока не реализован, так что играет команда на ветхом Пьер Луиджи Пенцо, вся особенность которого – расположение на берегу одного из каналов.

"Крылатым львам" предстоит тяжёлая борьба за выживание. Класс игроков не впечатлял даже по меркам Серии В, усиление достаточно скромное, а наиболее дорогие приобретения – молодые игроки из МЛС, взятые на перспективу (хотя Джанлука Бузио выглядит перспективно). Пожалуй, не лишними станут опорник Дор Перетц и вингер Арнор Сигурдссон. Особая надежда – на центрека Маттиа Кальдару, который не сумел полноценно вернуться в Аталанту и попробует возродить карьеру здесь. Надёжная защита и опыт финского голкипера Ники Мяэнпяя должны стать козырями Венеции, только вот хватит ли этого для спасения? До начала сезона представляется, что скорее нет, чем да.

Прогноз Football.ua: 18-е место

САЛЕРНИТАНА

Прошлый сезон: 2-е место в Серии В

Неожиданно успешный результат для команды, изначально не воспринимавшейся как один из претендентов на выход в Серию А. Салернитана благодаря ударному финишу смогла опередить крепкий Лечче и Монцу со всеми её звёздами. Как и в случае Венеции, это возвращение в элиту спустя много лет, с 1999 года. Весьма драматичным для Салернитаны было и межсезонье, ведь у неё любопытная коллизия – связь с Лацио, оба клуба фактически принадлежат Клаудио Лотито. Были опасения, что новичкам запретят играть в Серии А, но Салернитане удалось доказать финансовую независимость.

Главный тренер: Фабрицио Кастори

Опытный и консервативный тренер, исходивший вдоль и поперёк низшие лиги, зато в Серии А побывавший доселе лишь однажды – с Карпи в сезоне-2015/16. Его команда играет в три центральных защитника и предпочитает осторожный футбол, не балуя результативностью даже в Серии В. Это сработало в прошлом сезоне: матчи с прямыми конкурентами не всегда удавались (например, Монце оба раза проиграли), зато "свои" очки "морские коньки" стабильно набирали. Вероятно, что именно Салернитана будет главным "автобусом" лиги в предстоящем сезоне.

Главная звезда: Вид Белец

Опытный голкипер, чья карьера большей частью проходила в итальянских клубах. Кастори помнит его по совместной работе в Карпи, где Белец был основным. Словенцу не впервой играть за новичка Серии А – после Карпи был ещё сезон в Беневенто. От вратаря в таких условиях зависит очень многое, нагрузка будет колоссальной. Показатель класса Белеца – 18 матчей за сборную Словении, несмотря на присутствие там Яна Облака.

Работа на рынке:

Пришли: Фьорилло (в., Пескара, 0,6), Оби (п., Кьево, са), Кастанос (п., Ювентус, ар.), Страндберг (з., Урал, са), Кешрида (з., Эсперанс, са), Л. Кулибали (п., Анжер, са), Руджери (з., Аталанта, ар.), Бонаццоли (н., Сампдория, ар.), Зортеа (з., Аталанта, ар.)

Топ-трансфер: Федерико Бонаццоли

Ушли: Мантовани (з., Алессандрия, ар.), Бароне (н., са), Дурмиси (з., Лацио, ва), Ломбарди (н. Лацио, ва), Дзичек (п., Лацио, ва), Гондо (н., Лацио, ва), Чичерелли (н., Лацио, ва), Казасола (з., Лацио, ва), Тутино (н., Наполи, ва), Адамонис (в., Лацио, ва), А. Андерсон (п., Лацио, ва), Кийине (п., Лацио, ва), Антонуччи (н., Рома, ва)

Ориентировочный состав

(3-5-2): Белец – Страндберг, Весели, Дьёмбер – Кешрида, Капецци, М. Кулибали, Оби, Руджери – Джурич, Бонаццоли

Трансферная кампания Салернитаны выглядела оригинально: клуб, будто желая обезопасить себя от любых подозрений, расстался со всеми игроками, арендованными у Лацио – таковых набралось аж девять человек (правда, далеко не все они регулярно выходили на поле). Ушёл и ведущий форвард Тутино. Взамен пришли свободные агенты и другие арендованные. Пока всё выглядит очень скромно, за исключением разве что нападающего Бонаццоли, который уже проявил себя в матче Кубка Италии. Также оформляют высокорослого форварда Сими, запомнившегося по игре за Кротоне и заинтересовались Жерсоном из Динамо.

При нынешних раскладах именно эта команда смотрится главным претендентом на вылет. Здесь нет ни высокого класса, ни стабильного костяка, ни гениального тренера с прогрессивной концепцией. Есть сумасшедшие фанаты – вот они наверняка создадут парочку горячих инфоповодов. В остальном Салернитана имеет все шансы повторить судьбу Карпи, зашедшего в элиту лишь на один сезон. Особая интрига – конечно, матчи с Лацио. Злые языки уже поговаривают, что "бьянкочелести" начинают с плюс шести очков в таблице, но реализуется ли это на самом деле?

Прогноз Football.ua: 20-е место

ЭМПОЛИ

Прошлый сезон: 1-е место в Серии В

Один из главных "лифтов" итальянского футбола теперь двинулся вверх. Эмполи более чем уверенно выиграл Серию В, уже к зиме оккупировав первую строчку. Характерно, что команда потерпела лишь три поражения, два из которых – на самом финише, когда повышение в классе было уже гарантировано. Успехи Эмполи приковали внимание к главному тренеру Алессио Дионизи, который ушёл на повышение и заменил Роберто Де Дзерби в Сассуоло, так что тосканцам, в отличие от Венеции, придётся начинать сезон с другим наставником.

Главный тренер: Аурелио Андреаццоли

Для него это возвращение в Эмполи. Андреаццоли уже возглавлял эту команду, и его работа оставила недосказанность: Серия В-2017/18 была эффектным триумфом с обилием крупных побед, но по ходу следующего чемпионата тренера сперва уволили, а затем вернули спасать клуб от вылета – такая чехарда оказалась напрасной и в итоге не помогла (хотя матч с Интером в последнем туре был удивительно хорош). Этот специалист запомнился яркой и остроатакующей моделью игры, Аурелио даже именовали наследником Маурицио Сарри и Марко Джампаоло, также прошедших через Эмполи, но на уровне Серии А реализоваться пока не удалось. Теперь у Андреаццоли будет шанс перезагрузиться, благо Дионизи в прошлом сезоне использовал аккурат его любимые 4-3-1-2.

Главная звезда: Леонардо Манкузо

Бомбардир Эмполи, забивший в прошлом сезоне 20 мячей. Для Манкузо это дебют на уровне Серии А, хотя в низших лигах он уже стабильно хорош. Пора уходить на повышение, вдохновляясь примером Франческо Капуто, до Сассуоло заигравшего как раз в составе Эмполи. Леонардо – не совсем центрфорвард, он начинал на фланге нападения, а теперь ему комфортнее играть с напарником. Учитывая атакующий стиль Андреаццоли, шансы у Манкузо будут.

Работа на рынке:

Пришли: Хендерсон (п., Лечче, 1,5), Стоянович (з., Динамо З, ар., 0,3), Маркицца (з., Сассуоло, ар.), Луперто (з., Наполи, ар.), Канестрелли (з., Альбинолеффе), Викарио (в., Кальяри, ар.), Исмайли (з., Специя), Кутроне (н., Вулверхэмптон, ар.)

Топ-трансфер: Патрик Кутроне

Ушли: Сабелли (з., Дженоа, са), Николау (з., Специя), Морео (н., Брешия, ар.), Казале (з., Верона, ва), Терзич (з., Фиорентина, ва), Камбиазо (з., Дженоа, ва), Оливьери (н., Ювентус, ва), Матос (н., Удинезе, ва)

Ориентировочный состав

(4-3-1-2): Викарио – Стоянович, Романьоли, Исмайли, Паризи – Риччи, Штулац, Хаас – Байрами – Манкузо, Кутроне

Из трёх новичков Эмполи выглядит солиднее прочих. Кадровые потери минимальны, лидеры остались, да и усиление в наличии – так, новый шанс получит Кутроне, откровенно затерявшийся после ухода из Милана. Может, хотя бы здесь он вспомнит, насколько перспективным считался ещё несколько лет назад? Хватает в составе и оригинальных персонажей. Вратарь-голеадор Бриньоли был основным в прошлом сезоне, а вот теперь рискует уступить место новичку Викарио. Другой новичок, шотландец Хендерсон, целенаправленно стремился в итальянский футбол, но пока нигде не закрепился. Есть ещё 19-летний Риччи, один из наиболее перспективных полузащитников Италии.

Некоторую турбулентность создаёт тренерская перестановка. Далеко не факт, что Андреаццоли сможет быстро наладить эффективную игру. Предыдущая версия его команды играла на редкость увлекательно, но из-за провалов обороны редко набирала очки. Не исключено, что Эмполи снова начнёт балансировать на грани выживания, и судьба команды решится в заключительных турах.

Прогноз Football.ua: 17-е место