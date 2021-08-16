Италия

Сергей Шевченко — о старте нового розыгрыша чемпионата Италии

Последним из топ-чемпионатов приступает к делу итальянская Серия А. Уже в ближайшую субботу матчем Вероны и Сассуоло начнётся очередной розыгрыш турнира, который подарил нам сборную-чемпиона Европы. Гонка за "скудетто", борьба за лигочемпионские места, схватка за выживание – всё это вновь станет актуальным на ближайший год. Выделим характерные особенности предстоящего сезона.

Серия А – турнир чемпионов Европы

После триумфального для итальянцев Евро чемпионат Италии будет восприниматься несколько иначе. "Скуадра адзурра", так полюбившаяся огромному количеству зрителей, формировалась по большей части из представителей Серии А, причём из разных команд, от Ювентуса до Сассуоло – базового клуба у "национале" не было.

Тем интереснее наблюдать за выступлениями этих футболистов на клубном уровне: сверхнадёжная пара Бонуччи и Кьеллини, забивной Кьеза, быстроногий Спинаццола (когда восстановится после травмы), прогрессирующий Локателли, Инсинье с его фирменными ударами и другие герои лета-2021 – все они тут. Для болельщиков, ранее малознакомых с миром Кальчо, есть повод чаще включать трансляции матчей итальянского чемпионата, а любителям Серии А добавился повод для гордости, ведь они следят за турниром чемпионов Европы.

Большое тренерское возвращение

Серия А заметно изменится по сравнению с минувшим сезоном, и это в первую очередь касается главных тренеров. Почти все клубы из верхней части таблицы поменяли наставников, благодаря чему в чемпионат Италии вернулись столь именитые тренеры, как Массимилиано Аллегри (Ювентус), Лучано Спаллетти (Наполи), Маурицио Сарри (Лацио) и даже сам Жозе Моуриньо (Рома). Опытные, титулованные, каждый со своей установившейся концепцией и философией.

Им предстоит выстраивать новые проекты, жёстко конкурируя друг с другом: в нынешнем чемпионате Италии явно выделяются семь лидирующих команд, примерно равных между собой, что повышает ценность личных встреч. Тактические дуэли опытнейших мастеров, чьи игровые модели принципиально отличаются, зададут интерес всему турниру, став одной из его наиболее характерных особенностей. Всё-таки Италия – это в первую очередь тактика и борьба идей.

Вернёт ли Ювентус "скудетто"?

Минувший сезон подвёл черту под эпохой владычества Ювентуса, который выиграл девять "скудетто" подряд. Интер сумел прервать гегемонию туринцев, что автоматически делает новый сезон особенным для экс-чемпиона, ведь теперь Юве необходимо возвращать титул. Впервые за десятилетие вопрос звучит именно так.

Руководство туринского гранда сделало выводы, фактически признав, что расставание с Аллегри два года назад было ошибкой, не говоря уже об эксперименте с Пирло. Макс вновь у руля, и теперь ему предстоит в кратчайшие сроки выстроить боеспособную команду, готовую снова забраться на вершину. Подбор игроков соответствует задачам, но есть и подводные камни: традиционные лидеры стареют, Дибала не в форме, а полузащита слабовата по меркам лучших сезонов "бьянконери".

Особая интрига, неразрывно связанная с амбициями Юве – игра Криштиану Роналду. Получится ли у Аллегри встроить его в свою тактику? На какой позиции он будет эффективнее? Не мешает ли его игровой эгоизм проявить себя другим игрокам "группы атаки"? Вопросов предостаточно.

Интер: хроники распада

Противоположная ситуация в Интере, который наконец-то выйдет на сезон с заветным щитком на форме. Это, однако, уже не та команда, что выигрывала "скудетто". Финансовые проблемы китайских владельцев привели к расставанию с Антонио Конте, а также к продажам Хакими и Лукаку – игроков, вне сомнения, ведущих. Потери серьёзнейшие, и возмущение тифози легко понять – в начале лета руководство обещало совсем другую трансферную политику.

Падения в таблице, видимо, не избежать. Остаётся смягчить эту боль, и вот здесь могут быть варианты. Замена в лице Симоне Индзаги, а также Джеко с Думфрисом, подобрана более чем адекватно, так что "нерадзурри" вполне могут рассчитывать на место в Лиге чемпионов. Сохранение команды, недавно добывшей титул, и выжимание максимума из оставшихся ресурсов – оригинальный сюжет, в котором таится много неожиданностей. Может быть, Индзаги-младший, получив в своё распоряжение солидную обойму, будет способен творить чудеса?

Римское дерби как схватка двух гениев

Оба римских клуба станут неузнаваемыми. Рома назначила Жозе Моуриньо, чей прагматичный стиль разбавит суператакующую итальянскую лигу. Это широкий жест, доказывающий амбиции "волков", а также их желание медийной популярности. Скучно с Моуриньо точно не будет, серия ярких высказываний нам гарантирована, а болельщики Ромы встречали нового тренера, как героя и даже посвятили ему симпатичное граффити (которое мигом было вандализировано фанами Лацио). От него ждут чудес, как в 2010 году.

Выбор Лацио – оригинальный творец Маурицио Сарри, чей Наполи стал прообразом нынешней сборной Италии. Ему предстоит коренным образом изменить команду, доставшуюся в наследство от Симоне Индзаги, выстроив там новую версию "саррибола". Похоже, что Рома с Лацио станут непосредственными конкурентами в борьбе за лигочемпионские места, и турнирная таблица рассудит, чьё кадровое решение было верным. Тем горячее будет римское дерби.

Надежда Фиорентины

"Скуадра виола" на несколько лет застряла в нижней части таблицы. Каждый новый сезон оборачивался разочарованием, и даже приход нового владельца Рокко Коммиссо принципиально не изменил ситуацию. Очередное лето получилось бурным и хаотичным, Фиорентина успела назначить Дженнаро Гаттузо, а затем расстаться с ним.

Возможно, это к лучшему, ведь новым главным тренером стал Винченцо Итальяно, успешно поработавший со Специей. Молодой и прогрессирующий наставник – пожалуй, именно что, что необходимо флорентийцам. Команда в свою очередь тоже омолодилась: ушли Рибери, Борха и Касерес, зато пришёл Николас Гонсалес, игрок сборной Аргентины. Если Итальяно дадут спокойно поработать, у него все шансы поднять её ближе к зоне еврокубков. Пора уже Фиорентине вернуться в группу лидеров.

Освободится ли место для Андрея Шевченко?

Перспективы Милана неочевидны. Попадание в Лигу чемпионов радует, но теперь команде предстоит сложный график. Трансферная политика не особенно радует, ведь как свободные агенты ушли Доннарумма и Чалханоглу. Пришёл Жиру, но можно ли всерьёз надеяться на его стабильность? Главное же, что минувшей весной у "россонери" лишь изредка проскакивал кураж образца лета-осени 2020 года. Для сохранения места в ЛЧ такой игры не хватит.

Особенность Стефано Пьоли в том, что он быстро даёт результат, а вот в длительной перспективе его команды играют только хуже. Разумеется, после недавних успехов у него есть кредит доверия, но, если дела пойдут скверно, увольнение по ходу сезона будет реальной перспективой. Теперь у Милана имеется любопытнейший кандидат на замену: Андрей Шевченко, который вместе с итальянской частью штаба покинул сборную Украины. Шева и "россонери" созданы друг для друга, рано или поздно этот альянс должен образоваться.