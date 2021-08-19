Италия

Рассказываем, чем живут итальянские середняки

В прошлой части мы говорили о новичках Серии А. Теперь предметом нашего внимания станут команды, в прошлом сезоне занявшие места с девятого по семнадцатое (за исключением Фиорентины, которую мы рискнём отправить в более высокую категорию). Это середняки и потенциальные аутсайдеры, которые в большинстве своём решают задачу выживания, желательно спокойного. Есть здесь и команды с немалым потенциалом, и клубы, потерявшие ведущих игроков. Похоже, расклады в этой части таблицы будут заметно отличаться от предыдущего сезона.

ТОРИНО

Прошлый сезон: 17-е место

Клуб с великой историей и очень даже неплохим составом едва не доигрался до понижения в классе. Идея пригласить главным тренером Марко Джампаоло была ошибочной, и Торино к зиме оказался в зоне вылета. Проблему, казалось, решила своевременная замена Джампаоло на Давиде Николу, специалиста по борьбе внизу таблицы. "Гранатовые" мигом превратились в неуступчивую команду, штампующую ничьи. Понервничать всё равно довелось. Финальный рывок Кальяри и шокирующие 0:7 от Милана (за которыми последовали 1:4 от Специи) едва не привели к новому витку проблем, но туринцы вовремя добыли ничью в отложенном поединке с Лацио.

Главный тренер: Иван Юрич

Выводы были сделаны, и теперь команду принял экс-наставник Вероны, ставший одним из главных тренерских открытий Серии А минувших двух лет. Юрича небезосновательно именуют учеником Гасперини, у которого он играл, а затем работал помощником. Их тактические принципы схожи: игра в три защитника, высокий темп, обилие фланговых атак. Верона, изначально считавшаяся аутсайдером, при Юриче прыгнула выше головы и упёрлась в потолок. Уход тренера на повышение был делом времени. В Турине хорватский наставник получит более широкие возможности – состав тут не для борьбы за выживание, а для куда более солидных задач.

Главная звезда: Андреа Белотти

Лидер, капитан и визитная карточка Торино последних лет. Теперь Белотти ещё и чемпион Европы, хотя его игра на летнем турнире оставила противоречивое впечатление. Создаётся впечатление, что Андреа пересидел в Торино, и ему ещё несколько лет назад стоило уходить в топ-клуб. Возможно, приход Юрича добавит красок в его выступления? Белотти ведь не столько пахарь, сколько бомбардир, однажды даже забивший 26 мячей за чемпионат. Новый сезон может стать определяющем в карьере 27-летнего "Иль Галло" – если он, конечно, никуда не уйдёт ещё до закрытия трансферного окна, благо слухов хватает.

Работа на рынке:

Примечание: з. – защитник, п. – полузащитник, н. – нападающий, в. – вратарь, са – свободный агент, ар. – аренда, ва – возврат из аренды

Пришли: Варминг (н., Люнгбю, 1,2), Стойкович (н., Партизан, са), Бериша (в., СПАЛ), Пьяца (н., Ювентус, ар.), Яго Фальке (н. Беневенто, ва), Эдера (н., Реджина, ва), Аина (з., Фулхэм, ва), Коффи (з., Кротоне, ва), Милико (н., Фрозиноне, ва)

Топ-трансфер: Марко Пьяца

Ушли: Сиригу (в., Дженоа, са), Уйкани (в., са), Феригра (з., Лас-Пальмас, са), Нкулу (з., са), Мурру (з., Сампдория, ва), Бонаццоли (н., Сампдория, ва), Гояк (п., Динамо З, ва)

Ориентировочный состав

(3-4-3): Бериша – Бремер, Иццо, Родригес – Синго, Мандрагора, Лукич, Аина – Верди, Белотти, Пьяца

Перед началом сезона решение назначить Юрича выглядит правильным. Набор игроков Торино подходит для его любимой схемы – здесь и набор центрбеков, для которых привычно играть "в три", и разносторонний центрхав Мандрагора, и толковые игроки на фланги нападения. Как Пьяца, так и Верди потенциально очень хороши, но за последние годы ушли в тень. В целом же состав опытный, хватает людей, поигравших за топ-клубы и национальные сборные, есть и молодые таланты вроде правого латераля Синго с его невероятной "физикой".

Имеются вопросы насчёт позиции голкипера. Туринцы расстались с ветераном Сиригу, который несколько сдал, но всё равно оставался важной фигурой на поле и в раздевалке. Сумеет ли его полноценно заменить Этрит Бериша? Или ставка будет сделана на Ваню Милинковича-Савича, брата полузащитника Лацио? Это парень ещё и со штрафного умеет пробить. Так или иначе, от Торино можно ждать солидного прогресса в таблице по сравнению с минувшим сезоном. Место в первой десятке будет смотреться куда органичнее.

Прогноз Football.ua: 9-е место

КАЛЬЯРИ

Прошлый сезон: 16-е место

Ещё одна мучившаяся команда, чей состав никак не соответствовал борьбе за выживание. Хуже того, Кальяри затянул с увольнением Эусебио Ди Франческо, из-за чего капитально застрял в зоне вылета. Казалось, что беды не миновать, но при Леонардо Семпличи островитяне сотворили чудо, а их весенний рывок стал одним из наиболее интересных сюжетов чемпионата-2020/21. Особенно удались матчи с Пармой (фантастические 4:3) и "лобовая" встреча с Беневенто (3:1). Тот Кальяри был настолько хорош, что начал регулярно отбирать очки у лидеров. На этом фоне первая часть сезона была забыта как страшный сон.

Главный тренер: Леонардо Семпличи

Опытный наставник, до этого шесть лет работавший в СПАЛе и вышедший с этим клубом из Серии С в элиту. Семпличи даже удалось на три сезона закрепиться в Серии А, но уход нескольких лидеров летом 2019-го стал роковым, и на этот раз спастись не удалось. Новым шансом Леонардо стал Кальяри, куда он пришёл в наиболее критический момент и проявил себя с наилучшей стороны, в кратчайшие сроки поменяв не только игровую схему, но и менталитет футболистов. Теперь у него будет возможность спокойно поработать, избежав роли пожарного. Останется ли Семпличи надолго и в этой команде?

Главная звезда: Найтан Нандес

Уругвайский полузащитник, за которым всё лето охотятся именитые клубы – как минимум Интер и Тоттенхэм. Нандес тяготеет к правому флангу, выделяется динамикой и работоспособностью, а также классными подачами в штрафную. Полезный игрок, который ещё и в расцвете сил. Для островитян было удачей само подписание этого парня из Бока Хуниорс. Вряд ли он задержится в Кальяри надолго – не сейчас, так через год руководство не выдержит и заработает-таки на нём пару десятков миллионов.

Работа на рынке:

Пришли: Строотман (п., Марсель, ар.), Дальберт (з., Интер, ар.), Радунович (в., Аталанта), Альтаре (з., Дженоа), Сетер (н., Пескара, ва), Фариас (н., Специя, ва), Фараго (з., Болонья, ва), Олива (п., Валенсия, ва)

Топ-трансфер: Кевин Строотман

Ушли: Клаван (з., Пайде, са), Трипальделли (з., СПАЛ, ар.), Трамони (н., Брешия, ар.), Викарио (в., Эмполи, ар.), Черри (н., Комо, ар.), Асамоа (п., са), Соттил (н., Фиорентина, ва), Дункан (п., Фиорентина, ва), Наингголан (п., Интер, ва), Ругани (з., Ювентус, ва)

Ориентировочный состав

(3-5-2): Краньо – Валюкевич, Годин, Карбони – Нандес, Марин, Строотман, Олива, Дальберт – Жоао Педро, Паволетти

Как и Торино, сардинцы вправе рассчитывать на заметное продвижение вверх. Катастрофа прошлой осени не должна повториться, запас прочности у команды достаточный, а кураж по мотивам успешной концовки сезона добавит сил. Есть весомая кадровая потеря – уход Наингголана, но Раджа за последний год заметно сдал и уже не был так хорош, как сразу после возвращения на Сардинию. К тому же, его заменит Строотман – другой опытный полузащитник, запомнившийся по игре за Рому.

Остались в строю надёжный голкипер Краньо и ветеран центра обороны Годин, чей опыт не раз помогал Кальяри в трудные моменты. Рядом с уругвайцем подрастают молодые защитники Карбони и Валюкевич. Потенциально эта команда – уверенный середняк. Два года назад они взлетели чересчур высоко, едва не замахнувшись на еврокубки, год назад упали слишком низко, теперь пришло время для спокойной жизни без лишних потрясений.

Прогноз Football.ua: 10-е место

СПЕЦИЯ

Прошлый сезон: 15-е место

Приятная неожиданность минувшего сезона. Новички, оказавшиеся в Серии А благодаря плей-офф, закрепились там, показывая очень симпатичный футбол. Специя даже против топ-клубов стремилась играть с позиции силы, а справедливые 2:0 с Миланом стали триумфом команды Винченцо Итальяно. "Орлятам" удалось избежать нервотрёпки, а главный тренер заслужил приглашение в Фиорентину.

Главный тренер: Тиаго Мотта

Фигура нового тренера выглядит не слишком убедительно. Тиаго Мотта – начинающий тренер, чья самостоятельная работа ограничивается неудачной попыткой с Дженоа, куда он пришёл по ходу сезона-2019/20, но спустя десять матчей был уволен. Взгляды бразило-итальянца на тактику не очень понятны: в Генуе он менял схемы едва ли не каждый тур, а в интервью рассказывал, что видит идеальной расстановкой 2-7-2, где вратарь играет роль одного из полузащитников.

Главная звезда: Джулио Маджоре

"Натуральный" полузащитник и главный актив Специи. Маджоре – 23-летний воспитанник клуба, до последнего также выступавший за молодёжную сборную Италии. Это типичный "медзала", действующий от штрафной до штрафной и выполняющий немалый объём работы. Характерно, что на него претендуют Аталанта с Торино – Маджоре полностью соответствует требованиям Гасперини и Юрича.

Работа на рынке:

Пришли: Амьян (з., Тулуза, 3,2), Христов (з., Фиорентина, са), Николау (з., Эмполи), Колли (н., Аталанта, ар.), Коваленко (п., Аталанта, ар.), Мраз (н., Эмполи, ар.), Коломбини (з., Новара, ва), Бордин (п., Казертана, ва)

Топ-трансфер: Виктор Коваленко

Ушли: Акампора (п., Беневенто, са), Рамос (з., Пеньяроль, са), Исмайли (з., Эмполи), Терци (з., са), Рафаэль (в., са), Галабинов (н., са), Риччи (п., са), Маркицца (з., Сассуоло, ва), Делль’орко (з., Сассуоло, ва), Агудело (н., Дженоа, ва), Шабо (з., Сампдория, ва), Пикколи (н., Аталанта, ва), Маттьелло (з., Аталанта, ва), Эстевес (п., Эстудиантес, ва), Фариас (н., Кальяри, ва), Агуме (п., Интер, ва), Сапонара (п., Фиорентина, ва), Побега (п., Милан, ва)

Ориентировочный состав

(3-4-3): Зут – Николау, Эрлич, Христов – Амьян, Маджоре, Коваленко, Бастони – Верде, Нзола, Колли

Перспективы Специи, откровенно говоря, сомнительные. Во-первых, клуб из-за нарушений регистрации молодых футболистов получил трансферный бан на два года, который начинается с января 2022-го – то есть сейчас последняя возможность нормально усилиться. Во-вторых, кадровые потери впечатляют: ушла половина основного состава. Побега и Эстевес были ведущими игроками, Сапонара с Фариасом тоже могли дать жару, Шабо и опытный Терци цементировали оборону. Более того, может уйти ещё и ведущий форвард Нзола.

Похоже, второй сезон в Серии А будет для "орлят" намного тяжелее первого. Специи теперь особое внимание, ведь она арендовала Виктора Коваленко, и здесь экс-полузащитник Шахтёра наверняка получит игровую практику. Другой вопрос, что от него требуется стать ведущим игроком. Справится ли? Пока что именно его команда смотрится одним из главных претендентов на вылет.

Прогноз Football.ua: 19-е место

УДИНЕЗЕ

Прошлый сезон: 14-е место

Аккуратный сезон без лишних нервов. Удинезе неудачно стартовал и позволил себе расслабиться на финише, но большую часть дистанции провёл на уровне, достаточном для места в середине таблицы – на 14-ю строчку команда упала в последний момент, по ходу дела куда чаще занимая 11-12 места. Недаром команда из Удине считается одной из наиболее стабильных в чемпионате Италии.

Главный тренер: Лука Готти

Это его третий сезон во главе фриульцев. Готти много лет работал помощником, в том числе ассистируя Игору Тудору в Удинезе, по ходу сезона-2019/20 стал исполняющим обязанности, да так и закрепился на постоянной основе. Он предпочитает 3-5-2 и достаточно осторожный стиль с плотной обороной и вертикальными контратаками. Летом Готти едва не покинул клуб, говорили о приходе Дзанетти, наставника Венеции, но руководство всё-таки продлило соглашение с действующим тренером.

Главная звезда: Роберто Перейра

После ухода Муссо и де Пауля выделим ещё одного аргентинца. Перейра запомнился по двум сезонам в Ювентусе, а вот большую часть карьеры провёл в клубах, принадлежащих семье Поццо – Уотфорде и Удинезе. Год назад он вернулся в Италию после четырёх лет в Англии и с ходу вновь стал одним из лидеров команды. Роберто – "треквартиста", плеймейкер Удинезе, обладающий классной техникой и хорошим видением поля.

Работа на рынке:

Пришли: Самарджич (п., Лейпциг, 3), Сильвестри (в., Верона, 2,5), Паделли (в., Интер, са), Удоджи (з., Верона, ар.), Матос (н., Эмполи, ва), Теодорчик (н., Шарлеруа, ва), Кристо (н., Мирандес, ва)

Топ-трансфер: Марко Сильвестри

Ушли: де Пауль (п., Атлетико, 35), Муссо (в., Аталанта, 20), Гаспарини (в., Про Верчелли, ар.), Прёдль (з., са), Ауэян (з., АЗ, ва), Бонифаци (з., СПАЛ, ва)

Ориентировочный состав

(3-5-2): Сильвестри – Бекао, Нюйтинк, Самир – Молина, Макенго, Перейра, Уоллес, Зегелар – Пуссетто, Окака

Удинезе этим летом продал сразу двух ведущих игроков – голкипера Муссо и атакующего полузащитника де Пауля. Их уход давно напрашивался, особенно в случае Родриго, который дорос до уровня одного из лидеров сборной Аргентины. Можно порадоваться за удинцев, заработавших 55 миллионов, но тратить эти деньги на усиление семья Поццо не спешит. Кризис на дворе, да и Удинезе – не приоритет, куда важнее перспективы Уотфорда.

Замену Муссо нашли в Вероне, купив Сильвестри всего лишь за 2,5 миллиона – отличная сумма для надёжного вратаря. Де Пауля полноценно заменить невозможно, этот игрок "делал разницу" своими обводками и передачами. К тому же, Удинезе давно не хватает забивного центрфорварда. При таких раскладах можно было бы предположить тяжёлый сезон вплоть до реальной борьбы за выживание, но фриульцы, похоже, вовремя устроили распродажу – именно сейчас найдётся кому вылетать и без них.

Прогноз Football.ua: 15-е место

БОЛОНЬЯ

Прошлый сезон: 12-е место

Крепкий середняк: без попыток выбраться в еврокубки, но и вниз не падали. Команда Синиши Михайловича развлекалась в отдельных матчах, где могла рискнуть поиграть в атакующий футбол с превосходящим соперником или устроить "перестрелку" с аутсайдером. Не хватало ей стабильности, хотя уровень игроков едва ли позволял надеяться на что-то большее, чем место в десятке.

Главный тренер: Синиша Михайлович

Одна из наиболее ярких фигур Кальчо последних лет. Его тяжёлая болезнь объединила команду и болельщиков вокруг тренера. Михайлович выкарабкался, а Болонья поддержала его достойной игрой, и это была действительно трогательная история. Сейчас, однако, появляется чувство, что Синиша хотел бы двигаться дальше – слухи об уходе в Лацио образовались не на пустом месте. Выздоровев, он живёт активной жизнью: написал автобиографию, участвовал в музыкальном фестивале. На поле эта бурная энергия выливается в тактические эксперименты. С ним точно не будет скучно, но не пора ли харизматичному сербу в другой клуб?

Главная звезда: Роберто Сориано

Лидер Болоньи, получивший капитанскую повязку. Сориано – атакующий полузащитник, который не гнушается черновой работы. Главное его качество, впрочем, конструирование атак. Он появляется на любом участке поля, где ищет возможности для паса или удара. Роберто вполне мог бы рассчитывать на место в сборной Италии, но конкуренция там высока, да и схема 4-3-3, которую использует Манчини, не совсем ему подходит.

Работа на рынке:

Пришли: Бонифаци (з., СПАЛ, 6), Арнаутович (н., Шанхай Порт, 3), Урбаньски (п., Лехия, 0,75), ван Хойдонк (н., Бреда, са), Барди (в., Фрозиноне), Фальчинелли (н., Црвена Звезда, ва), Денсвил (з., Брюгге, ва), Пас (з., Кайсериспор, ва), Корбо (з., Асколи, ва), Донса (п., Ризеспор, ва), Бинкс (з., Монреаль, ва)

Топ-трансфер: Марко Арнаутович

Ушли: Поли (п., Антальяспор, са), Джувара (н., Кротоне, ар.), Равалья (в., Фрозиноне, ар.), Паласио (н., са), Данило (з., са), да Коста (в., са), Фараго (з., Кальяри, ва), Антов (з., ЦСКА София, ва)

Ориентировочный состав

(4-2-3-1): Скорупски – Де Сильвестри, Томиясу, Бонифаци, Хики – Сванберг, Схутен – Орсолини, Сориано, Бэрроу – Арнаутович

"Россоблу" не должны стать слабее. Руководство клуба мало тратит на усиление, но и с лидерами не расстаётся. Ушли сразу несколько ветеранов, в том числе 39-летний Родриго Паласио, зато в нападении появился оригинальнейший персонаж – Марко Арнаутович, один из главных скандалистов современного футбола. Похоже, Михайлович уверен, что найдёт с ним общий язык. Манера игры австрийца должна подойти Болонье – это центрфорвард, который любит смещаться в глубину поля или на фланги, освобождая пространство для Орсолини либо Бэрроу.

Проблема Болоньи – дыры в обороне. Недавний кубковый матч с Тернаной завершился чудовищным счётом 4:5, и экспериментальный состав защиты лишь отчасти извиняет такой провал. Похоже, слишком многое зависит от японца Томиясу, который за несколько лет стал ключевым исполнителем. Едва ли можно рассчитывать на серьёзный прогресс, имея настолько уязвимые тылы.

Прогноз Football.ua: 12-е место

ДЖЕНОА

Прошлый сезон: 11-е место

Начало сезона предрекало тяжёлый год: "грифоны", возглавляемые Роландо Мараном, с первых туров засели на дне таблицы, рискуя снова ввязаться в изматывающую борьбу за выживание. Решающим ходом, как это часто бывает, оказалась смена тренера. Давиде Баллардини, приняв команду в конце декабря, быстро навёл порядок: Дженоа пулей выскочила с опасных мест и завершила сезон в середине таблицы. Правда, итоговое место, как и в случае Удинезе, выглядит обманчиво – генуэзцы куда больше времени провели на 13-15 строчках.

Главный тренер: Давиде Баллардини

Его тренерская карьера так или иначе сводится к работе в Дженоа – уже четвёртый раз Баллардини приходит в этот клуб. Очередное назначение не выглядело панацеей, но Давиде справился, благо подбор игроков у "грифонов" был совсем не для вылета, да и зимой команда своевременно усилилась. Баллардини предпочитает 3-5-2 с достаточно плотной игрой в обороне и быстрым развитием атак.

Главная звезда: Маттиа Дестро

Пример неожиданного "воскрешения" давно списанного игрока. Дестро наконец-то вспомнил, что он – толковый голеадор, забив 11 мячей и особенно досадив Милану, одной из своих экс-команд. Впечатляющий контраст с сезоном-2019/20, когда Маттиа не отличился ни разу. Кстати, ему лишь 30 лет – в Италии некоторые игроки такого возраста лишь начинают раскрываться.

Работа на рынке:

Пришли: Экубан (н., Трабзонспор, 1,8), Васкес (з., УНАМ, ар., 0,5), Букса (н., Висла, са), Андреначчи (в., Брешия, са), Сабелли (з., Эмполи, са), Сиригу (в., Торино, са), Семпер (в., Кьево, са), Ванхёсден (з., Интер, ар.), Эрнани (п., Парма, ар.), Агудело (н., Специя, ва), Жандрей (в., Атлетико Паранаэнсе, ва), Фавилли (н., Верона, ва), Стураро (п., Верона, ва), Бани (з., Парма, ва)

Топ-трансфер: Сальваторе Сиригу

Ушли: Шомуродов (н., Рома, 17,5), Зима (в., Венло, са), Сапата (з., Сан-Лоренсо, са), Пеллегрини (з., Ювентус, ва), Строотман (п., Марсель, ва), Гольданига (з., Сассуоло, ва), Перин (в., Ювентус, ва), Зайц (п., Фенербахче, ва), Дзаппакоста (з., Челси, ва), Пьяца (н., Ювентус, ва), Скамакка (н., Сассуоло, ва), Онгуэне (з., Зальцбург, ва)

Ориентировочный состав

(3-5-2): Сиригу – Ванхёсден, Бани, Кришито – Сабелли, Эрнани, Ровелла, Стураро, Чиборра – Экубан, Дестро

В новый сезон Дженоа заходит с внушительным списком потерь. Дело не только в Шомуродове, который был действительно полезен (восемь голов) и ценился главным тренером за работоспособность. Несколько важных игроков были арендованы и теперь вернулись назад: основной голкипер Перин, добавившие класса Строотман и Дзаппакоста, восходящая звезда Скамакка. Едва "грифонам" удалось собрать интересную команду, как она наполовину рассыпалась.

Часть позиций уже закрыли новичками – Дженоа уже традиционно для последних лет привечает опытных футболистов вроде Сальваторе Сиригу, одного из резервных вратарей сборной Италии. Неплохим ходом выглядит подписание центрхава Эрнани, считается перспективным мексиканский защитник Васкес. К слову, и Горан Пандев до сих пор в строю – вот уж "вечный" футболист. Этого должно хватить для спасения, но в случае Дженоа всегда надо делать оговорку насчёт её владельца Энрико Прециози и его страсти к неожиданным тренерским перестановкам.

Прогноз Football.ua: 14-е место

ВЕРОНА

Прошлый сезон: 10-е место

Лучший результат, которого можно было добиться. Перед началом сезона Верону покинули Ррахмани, Кумбулла и Амрабат, ещё на один год постарел Велозу, но даже в таких условиях "мастифы" удержались в середине таблицы, в чём несомненная заслуга Ивана Юрича. Лишь под занавес чемпионата веронцы потеряли форму, скатившись с восьмого места на десятое (на одну строчку хуже, чем в сезоне-2019/20), но и это превосходное достижение для клуба, ещё недавно соревновавшегося с Эмполи в умении быстро повышаться и сразу же вылетать.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

Дальше Вероне придётся жить без Юрича, и её кадровое решение выглядит обязывающим. Ди Франческо есть что доказывать. Ещё в сезоне-2017/18 он добивался громких успехов с Ромой, выбивая Барселону из Лиги чемпионов, но после увольнения его карьера складывается неудачно: сначала откровенный провал в Сампдории, затем в Кальяри – обе команды Эусебио довёл до борьбы за выживание. Как бы история не повторилась в третий раз, тем более что предпосылки для этого имеются.

Главная звезда: Мигел Велозу

Экс-динамовец хорош, несмотря на возраст и травмы. В этом году ему исполнилось уже 35 лет, отлучки в лазарет стали привычными, но Велозу всё ещё капитан и лидер Вероны. Мигел обладает превосходным чувством момента и классно исполняет стандарты, закручивая мяч волшебной левой ногой. Создаётся впечатление, что именно здесь он раскрылся по-настоящему – ни в Дженоа, ни в Динамо (кроме раннего периода) португалец не был настолько полезен. Сможет ли он выдать ещё один год на таком же уровне?

Работа на рынке:

Пришли: Онгла (п., Антверпен, ар., 1), Фработта (з., Ювентус, ар.), Монтипо (в., Беневенто, ар.), Казале (з., Эмполи, ва), Эмперор (з., Палмейрас, ва), Ди Кармине (н., Кротоне, ва), Тупта (н., Сьон, ва)

Топ-трансфер: Джанлука Фработта

Ушли: Ловато (з., Аталанта, 8), Сильвестри (в., Удинезе, 2,5), Удоджи (з., Удинезе, ар.), Боккетти (з., завершил карьеру), Димарко (з., Интер, ва), Бенасси (п., Фиорентина, ва), Фавилли (н., Дженоа, ва), Колли (н., Аталанта, ва), Сальседо (н., Интер, ва), Виейра (п., Сампдория, ва), Стураро (п., Дженоа, ва)

Ориентировочный состав

(3-4-2-1): Монтипо – Маньяни, Давидович, Гюнтер – Фараони, Велозу, Илич, Лазович – Барак, Дзакканьи – Лазанья

Верона несколько ослабла, потеряв Сильвестри, Ловато и Димарко – впрочем, на позицию голкипера был арендован Монтипо, неплохо себя проявивший в составе Беневенто. Усиление минимальное. Клуб этим тратил деньги на выкуп контрактов тех, кто был ранее арендован: Илич, Барак, Чеккерини. Дело нужное, но в краткосрочной перспективе могут быть проблемы – Парма в минувшем сезоне на этом обожглась, вовремя не усилив текущий состав.

Многое зависит от способности Ди Франческо вернуть былой настрой. Если он сделает правильные выводы по мотивам неудач, то у Вероны есть все шансы занять нишу твёрдого середняка. Если нет – надо ждать проблем. Состав у команды выглядит куда скромнее, чем у едва не вылетевшего в прошлом сезоне Кальяри, а уж опыта понижения в классе веронцам не занимать. Заодно мы узнаем, насколько выше головы прыгала Верона два предыдущих сезона.

Прогноз Football.ua: 16-е место

САМПДОРИЯ

Прошлый сезон: 9-е место

Добротная работа Клаудио Раньери, при котором "блучеркьяти" финишировали в верхней части таблицы, а иной раз приятно удивляли, обыгрывая Аталанту с Интером. Об еврокубках речи не шло, зато команда оказалась во главе "пелотона" из середняков и аутсайдеров. Руководство клуба было бы не прочь оставить Раньери ещё на сезон, но этот футбольный пилигрим не задерживает долго на одном месте. Приняв Сампдорию в непростой ситуации по ходу сезона-2019/20, он спас её от борьбы за выживание, а теперь оставляет добротную команду с несколькими яркими талантами в составе.

Главный тренер: Роберто Д’Аверса

Преемником Раньери станет экс-тренер Пармы. Д’Аверса стал одним из главных героев легендарного возвращения пармезанцев в Серию А, но год назад с ним поспешили расстаться – мол, играла команда не очень зрелищно. Пармезанцы по ходу сезона одумались, но было уже поздно, и новый-старый тренер не вытащил развалившуюся команду со дна таблицы. Теперь Парма играет в Серии В, а вот заслуги Д’Аверсы дали ему возможности уйти на повышение. Он предпочитает контратакующую модель игры и схему 4-3-3, но в Сампдории, похоже, стоит ждать 4-2-3-1.

Главная звезда: Миккель Дамсгор

Одно из открытий недавнего чемпионата Европы. Дамсгор стал основным по ходу турнира и забил два красивых мяча – эффектным дальним ударом в ворота сборной России и со штрафного англичанам в полуфинале. Теперь этому атакующему полузащитнику особое внимание. Парень молодой (21 год) и универсальный – может сыграть как в центре, так и на любом из флангов. Сампдория выручит за него хорошие деньги, причём это может случиться даже до закрытия этого трансферного окна.

Работа на рынке:

Пришли: Де Лука (н., Кьево, са), Мурру (з., Торино, ва), Шабо (з., Специя, ва), Мурильо (з., Сельта, ва), Капрари (н., Беневенто, ва), Фальконе (в., Козенца, ва), Виейра (п., Верона, ва), Депаоли (з., Беневенто, ва)

Топ-трансфер: -

Ушли: Реджини (з., Реджина, са), Рамирес (п., са), Летица (в., Брюгге, ва), Кейта (н., Монако, ва)

Ориентировочный состав

(4-2-3-1): Аудеро – Берешиньски, Мурильо, Колли, Ауджелло – Торсбю, Виейра – Кандрева, Габбьядини, Дамсгор – Квальярелла

В этой команде определённо есть на кого посмотреть. До сих пор жив-здоров Квальярелла: 38-летний ветеран даже забил в матче Кубка, ещё и пяткой, вот уж специалист по эффектным голам. Другой опытный и звёздный игрок – Кандрева, прописавшийся на любимом фланге нападения. Кроме них, есть талантливый и всё ещё достаточно молодой (24 года) вратарь Аудеро, который вполне может рассчитывать на переход в один из топ-клубов.

Прогресса ждать вряд ли стоит, но и очень уж низко Сампдория не должна упасть. Несколько смущают изменения на тренерском мостике, но это касается и многих других команд. Д’Аверса в Парме, за исключением минувшего сезона, зарекомендовал себя тренером, который умеет выжимать максимум из имеющихся ресурсов и хорош в работе с возрастными футболистами – здесь эти качества пригодятся. Кроме того, ждём усиления в оставшиеся дни лета, ведь пока Сампдория, как и Верона, в основном выкупала имеющихся футболистов (Кандрева, Торрегросса, Ла Гумина). Может быть, пока пустующую графу "топ-трансфер" займёт Владислав Супряга? Или переговоры действительно зашли в тупик?

Прогноз Football.ua: 13-е место