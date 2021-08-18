Италия

Полузащитник считает, что клуб не проявлял к нему должного интереса.

Раджа Наингголан уверен, что ему не пришлось бы покинуть Италию, если бы руководство Кальяри проявило немного настойчивости в переговорах.

"Я четко дал понять, что настроен продолжать карьеру в Кальяри после ухода из Интера, – цитирует бельгийца Rai Sport. – Я всегда думал о возвращении, но президент и директор клуба избегали переговоров".

"Я чувствую себя преданным и, естественно, очень расстроен, поскольку хотел завершить свою карьеру именно в Кальяри".

"Сейчас я в Антвепене, и испытываю очень странные ощущения. Я бельгиец, я здесь родился, но никогда не жил в этом городе взрослым. Я сформировался как итальянец, да и чувствую себя итальянцем".

"Я вполне могу себя представить играющим за Антверпен, хотя футбол в Бельгии совсем другой. Но пока я не могу понять, как я буду здесь жить".

33-летний Раджа всю профессиональную карьеру провел в Италии, выступая за Пьяченцу (74 матча во всех турнирах, 4 гола), Кальяри (188, 14), Рому (203, 33) и Интер (41, 7).

Покинув Интер нынешним летом в статусе свободного агента, Раджа подписал двухлетний контракт с Антверпеном.