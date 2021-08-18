Футболист заинтересовал миланский клуб.
Маркус Тюрам, Getty Images
18 августа 2021, 14:25
Нападающий Боруссии М Маркус Тюрам попал в сферу интересов миланского Интера несмотря на недавнее подписание Эдина Джеко.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Миланский клуб уже обсудил возможный переход 24-летнего француза с его агентом Мино Райолой.
Футболист способен сменить в атаке Ромелу Лукаку, ушедшего в Челси. Также он способен сыграть правого и левого вингера.
В минувшем сезоне на счету Тюрама 40 матчей за за Боруссию М, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста.
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