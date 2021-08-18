Италия

Футболист заинтересовал миланский клуб.

Нападающий Боруссии М Маркус Тюрам попал в сферу интересов миланского Интера несмотря на недавнее подписание Эдина Джеко.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Миланский клуб уже обсудил возможный переход 24-летнего француза с его агентом Мино Райолой.

Футболист способен сменить в атаке Ромелу Лукаку, ушедшего в Челси. Также он способен сыграть правого и левого вингера.

В минувшем сезоне на счету Тюрама 40 матчей за за Боруссию М, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.