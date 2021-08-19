Италия

Трансферная сага вокруг защитника завершилась досрочно.

Центральный защитник итальянской Фиорентины Никола Миленкович в текущее трансферное окно попал в сферу интересов лондонских Вест Хэма и Тоттенхэма, которые в равной степени были заинтересованы в его переходе в свое расположение.

Переговоры между сторонами длились достаточно долго, что лишь подчеркивало желание "шпор" и "молотобойцев" обзавестись 23-летним игроком обороны, однако конечное решение футболиста вряд ли устроит оба английских клуба.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, серб пожелал остаться в своем нынешнем коллективе, при этом изначально продлив подходящий к концу в 2022-м году контракт еще на два сезона.

Однако, президент Фиорентины Рокко Коммиссо не спешит с окончательным подписанием обновленного соглашения, полагая при этом, что футболист может сильно потерять в цене в ближайшие два сезона.

Миленкович в прошлом году провел 37 матчей за свой клуб, оформив три забитых мяча и отдав одну голевую передачу.