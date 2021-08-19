Италия

Сербский защитник продолжит выступать за "фиалок".

Фиорентина договорилась с Николой Миленковичем о новом соглашение, сообщает официальный сайт "фиалок".

Сербский защитник поставил подпись под сделкой на два ближайших сезона. Его предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.

Миленкович в прошлом году провел 37 матчей за свой клуб, оформив три забитых мяча и отдав одну голевую передачу.

Напомним, что по ходу прошлого сезона Милан предложил 30 миллионов евро за сербского футболиста.