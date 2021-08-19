Сербский защитник продолжит выступать за "фиалок".
Никола Миленкович, фото getty images
19 августа 2021, 19:59
Фиорентина договорилась с Николой Миленковичем о новом соглашение, сообщает официальный сайт "фиалок".
Сербский защитник поставил подпись под сделкой на два ближайших сезона. Его предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.
Миленкович в прошлом году провел 37 матчей за свой клуб, оформив три забитых мяча и отдав одну голевую передачу.
Напомним, что по ходу прошлого сезона Милан предложил 30 миллионов евро за сербского футболиста.