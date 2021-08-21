Италия

Агент рассказал подробности перехода своего клиента в туринский Ювентус.

На днях туринский Ювентус объявил о переходе Мануэля Локателли, который переехал в Турин из Сассуоло.

Агент футболиста Стефано Кастельнуово рассказал все тонкости переговоров между клубами и озвучил цели своего клиента в туринском клубе.

"Честно говоря, мы работали над этим трансфером полтора года, а не два месяца. Фабио Паратичи хотел видеть Локателли в Ювентусе уже в прошлом сезоне, но переход состоялся только сейчас. Завершить трансфер стоимостью почти € 40 млн в такой тяжелый момент для всех клубов мира было непросто.

Но я никогда не боялся, что эта сделка сорвется. Ювентус всегда хотел заполучить Локателли, руководство было терпеливо во время переговоров. Мануэль желал попасть в „Ювентус“ любой ценой, его приключение начинается сейчас. Он был вне себя от радости, когда подписал контракт, но вымотался. Ожидание было долгим", — приводит слова Кастельнуово Tuttosport.

Ранее сам Локателли прокомментировал переход в Ювентус, заявив, что его мечта сбылась.