Защитником "волков" интересуются Сивасспор и Антальяспор.
Давиде Сантон, Getty Images
21 августа 2021, 19:32
Защитник Ромы Давиде Сантон может перебраться из итальянского чемпионата в турецкий. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 30-летнего итальянца заинтересованы Сивасспор и Антальяспор.
Руководство "волков" не против расстаться с футболистом, на которого не рассчитывает главный тренер Жозе Моуриньо.
В прошедшем сезоне Сантон принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.