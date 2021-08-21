Италия

Защитником "волков" интересуются Сивасспор и Антальяспор.

Защитник Ромы Давиде Сантон может перебраться из итальянского чемпионата в турецкий. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 30-летнего итальянца заинтересованы Сивасспор и Антальяспор.

Руководство "волков" не против расстаться с футболистом, на которого не рассчитывает главный тренер Жозе Моуриньо.

В прошедшем сезоне Сантон принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

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