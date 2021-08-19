Италия

В последний раз трансфер между двумя принципиальными соперниками прошел в 1981 году.

Сегодня, 19 августа, Лацио объявил о подписании контракта с вингером Ромы Педро Родригесом.

Этот переход стал историческим. По информации Goal.com, 34-летний испанец стал первым футболистом за 40 лет, который перебрался из одного римского клуба в другой.

В последний раз трансфер между двумя принципиальными соперниками прошел в 1981 году, а его автором стал Карло Перроне, сменивший Лацио на Рому, но спустя год он вернулся в состав "орлов".

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