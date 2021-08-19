Тесты

В день рождения итальянского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Во Франции он уже давно является чуть ли не персоной нон-грата, однако это никак не преуменьшает вклад в историю игры, который оставил за собой итальянский экс-защитник Марко Матерацци.

Неуступчивый характер, фантастическая выдержка, однако крайне спорное поведение на футбольном поле — те характеристики, за которые его обожали фанаты команд, за которые ему удавалось выступать, но при этом ненавидели все окружающие.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.