Италия

Борьба за "скудетто" или падение вниз?

Заключительная часть развёрнутого анонса Серии А посвящена трём грандам. Это дань уважения не только актуальной силе этих команд, но также их историческим заслугам и высочайшей популярности. Интер, Милан и Ювентус – всегда особая статья, к ним априори больше внимания независимо от места в таблице.

В прошлом сезоне впервые за много лет Юве финишировал ниже обоих миланских клубов. Похоже, реалии быстро меняются: Интер с Миланом рискуют даже выпасть из лидирующей четвёрки, уступив свои места кому-либо из других претендентов на ЛЧ – как раз вчера мы анонсировали команды-претенденты на еврокубки. Кроме того, уже выходили представления новичков и команд из нижней части таблицы.

ЮВЕНТУС

Прошлый сезон: 4-е место

Глобальная неудача. Туринский гранд впервые за десять лет не выиграл "скудетто". Более того – до последнего тура рисковал даже не квалифицироваться в Лигу чемпионов (между делом став одним из главных фигурантов попытки создания европейской Суперлиги). Причиной тому стали ошибочные кадровые решения. Эксперимент с Андреа Пирло, не имевшим тренерского опыта, обернулся провалом: молодой тренер в начале сезона предлагал команде очень уж сложную для понимания тактику, к весне отказался от своих идей, но потерпел ряд болезненных неудач. Давно Юве не был настолько уязвим.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Андреа Аньелли признал свою ошибку и вернул на тренерский пост Аллегри, который после расставания с Ювентусом два года назад так и не начал работать в другом клубе, словно ожидая возвращения домой. Поиски наставника, который сделал бы Юве ярким и зрелищным, не увенчались успехом, а результат всё-таки превыше всего. Аллегри умеет его обеспечивать, при нём команда стабильно добывала внутренние трофеи. Массимилиано – удивительно гибкий тренер, любящий играться с расстановками и выдумывать оригинальные тактические ходы. Его выделяла, скорее, надёжность в обороне, и это сейчас точно не помешает Ювентусу.

Главная звезда: Криштиану Роналду

Футболист экстра-класса, неожиданно ставший предметом дискуссий. Его индивидуальная статистика всё ещё феноменальна, он с 29 голами стал лучшим бомбардиром Серии А, но даже такая результативность не всегда помогала команде, в то время как сам Роналду не лучшим образом проводил ключевые матчи. Он слишком эгоистичен и порой мешает командной игре, а его удары со штрафных – чуть ли не прямое вредительство. Когда Аллегри возглавил Ювентус, дни Криштиану в Турине, казалось, были сочтены, но он до сих пор здесь – не исключено, что возможных претендентов отпугивает гигантская зарплата. Сумеет ли Аллегри органично встроить португальца в свою тактику? Не устал ли Криш от команды и чемпионата? К слову, контракт Роналду заканчивается через год…

Работа на рынке:

Пришли: Кайо Жорже (н., Сантос, 1,5), Локателли (п., Сассуоло, ар.), Пеллегрини (з., Дженоа, ва), Перин (в., Дженоа, ва), Де Шильо (з., Лион, ва), Ругани (з., Кальяри, ва)

Топ-трансфер: Мануэль Локателли

Ушли: Демирал (з., Аталанта, ар., 3), Буффон (в., Парма, са), Фработта (з., Верона, ар.)

Ориентировочный состав

(4-3-3): Щенсны – Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Артур, Локателли, Бернардески – Кьеза, Дибала, Роналду

Состав Ювентуса практически не изменился. Ушёл доигрывать в Парму Буффон, сразу несколько игроков вернулись из аренд и займут место в ближайшем резерве. Единственным громким переходом стал Локателли, которого долго торговали у Сассуоло. Мануэль будет "реджистой", несколько запоздалой заменой Миралему Пьяничу – кстати, именно возвращение боснийца было "планом В", если бы трансфер Локателли сорвался.

Аллегри начнёт сезон расстановкой 4-3-3, где Роналду сместится на левый фланг, а Дибала займёт место в центре нападения. Реанимировать Пауло – задача не менее важная, чем найти общий язык с Криштиану. Аргентинец из-за травм и долгого набора формы провёл крайне невзрачный год. Зато раскрылся Кьеза, и потенциально это атакующее трио смотрится очень любопытно. Ещё одно нововведение – Бернардески в центре полузащиты. Федерико успели записать в разочарования, но этот тактический ход может дать ему новую жизнь в Юве.

Перед началом сезона нет сомнений, что именно Ювентус – главный фаворит чемпионата. Интер лишился Конте и распродал нескольких лидеров, у Милана свои трудности, Аталанте всегда чего-то не хватает, остальные команды из топ-7 тоже не выглядят сильнее туринцев. Конечно, у Аллегри впереди много работы, но этот тренер – мастер давать результат на дистанции. Похоже, минувший сезон был исключением, и теперь мы увидим возвращение "бьянконери" на вершину Кальчо.

Прогноз Football.ua: 1-е место

МИЛАН

Прошлый сезон: 2-е место

Яркий и необычайно драматичный сезон, который завершился всё-таки "хэппи-эндом". Осень 2020 года стала лучшим отрезком Милана за последнее десятилетие: "россонери" забирались на первое место, демонстрируя красочный футбол. Это был Милан, о котором столько времени мечтали болельщики. Увы, борьбы за "скудетто" не получилось – сил оказалось недостаточно, а зимнее усиление было скромным. Во втором круге миланцы уже регулярно теряли очки (чаще на своём поле) и рисковали выпасть из зоны ЛЧ, но собрались на заключительный отрезок, выдав феноменальные 10:0 в двух подряд матчах с командами из Турина. Итоговое второе место – достойный результат для команды Пьоли.

Главный тренер: Стефано Пьоли

Тренер, чьё назначение в Милан встречали чуть ли не протестами, неожиданно стал одним из героев минувшего сезона. Он сумел внушить уверенность молодым футболистам, и те поймали кураж. При нём вышли на новый уровень Эрнандес, Калабрия, Кессье и многие другие. Эффектная победа в Турине – тоже чисто тренерская, не говоря уже об итоговом попадании в ЛЧ. Тем не менее, есть немалые сомнения в перспективах команды. Пьоли – "кризисный менеджер", что не раз доказывал своей работой в других клубах: всякий раз первый его сезон был лучше, чем последующие. Весенний спад лишь доказывает этот тезис. Для долгосрочного развития Милану, вероятно, понадобится другой специалист.

Главная звезда: Златан Ибрагимович

Именно с его возвращения – тоже далеко не очевидного хода – начался подъём Милана. Ибрагимович стал "дядькой" для многочисленной молодёжи. Само его наличие в команде добавляло им уверенности, создавая в Милане менталитет топ-клуба. Швед и на поле до сих пор полезен, несмотря на более чем солидный возраст, а его форма в начале прошлого сезона была невероятной – Ибра забивал в каждом матче. Увы, травмы мешали ему проявить себя на 100%, отсюда и желание клуба найти подходящего дублёра, но, если здоровье позволит, даже 39-летний Златан будет выходить в основе и удивлять. История его "камбэка" в европейский футбол – это ведь само по себе чудо.

Работа на рынке:

Пришли: Меньян (в., Лилль, 13), Балло-Туре (з., Монако, 5), Жиру (н., Челси, 1), Плиццари (в., Реджина, ва), Конти (з., Парма, ва), Побега (п, Специя, ва)

Топ-трансфер: Оливье Жиру

Ушли: Доннарумма (в., ПСЖ, са), Чалханоглу (п., Интер, са), Хауге (п., Айнтрахт, ар.), Манджукич (н., са), А. Доннарумма (в., са), Далот (з., МЮ, ва), Мейте (п., Торино, ва)

Ориентировочный состав

(4-2-3-1): Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Беннасер, Кессье – Салемакерс, Диас, Ребич – Ибрагимович

Кадровую политику Милана по завершении сезона-2020/21 иначе как провалом не назовёшь. Команду бесплатно покинули два ключевых игрока. Если Чалханоглу провёл неоднозначный сезон и не вернулся на уровень лета-2020, то Доннарумма – один из сильнейших голкиперов мира, заслуженно признанный лучшим футболистом чемпионата Европы. Заменить такого вратаря невозможно (хотя Меньян – достойный вариант), а интервью, в котором Джиджо говорит о различных амбициях у него и Милана, звучит обидно, но правдиво.

Трансферная кампания ещё не окончена. Со дня на день подпишут Флоренци, сватали было Иличича, да загадочный словенец в последний момент отказался, ведутся переговоры насчёт Бакайоко. Много надежд на Оливье Жиру, который хорош в предсезонке, но когда в последний раз француз стабильно отыграл весь сезон? Заменой Чалханоглу, видимо, станет Браим Диас, которого снова взяли в аренду. В концовке сезона этот юркий испанец доказал, что заслуживает больше времени на поле. Козырем же "россонери" впору называть центр обороны: Кьер и Томори (его контракт выкупили у Челси) надёжно усадили в запас капитана Романьоли, чьё место ещё недавно было неприкасаемым.

Новый сезон будет для Милана непростым испытанием. Команде предстоит играть в Лиге чемпионов, и это неизбежно отнимет силы. Состав, как ни крути, ослаб, а два ветерана в центре нападения – всё-таки рискованная ставка. Главное же, что игра команды весной лишь отрезками тянула на уровень одного из лидеров. Если "россонери" проведут так весь сезон, то место в ЛЧ им точно не светит. Более того, как бы не получилось громкого провала, который станет неожиданностью лишь на первый взгляд.

Прогноз Football.ua: 7-е место

ИНТЕР

Прошлый сезон: 1-е место

Долгожданный "скудетто", на завоевание которого были брошены все силы. Перед началом сезона Интер укрепил состав опытными игроками, а ранний вылет из Лиги чемпионов словно пошёл команде во благо – она сконцентрировалась на главной задаче и планомерно её выполняла. Критическим отрезком стало начало сезона, когда "нерадзурри" мучились с коронавирусом и часто теряли очки. Команда сумела пережить это и набрать ход к зиме. Она была настолько стабильна, что с каждым туром не оставалось сомнений: Интер будет новым чемпионом. Отрыв от второго места составил целых 12 очков.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Новый сезон приносит другие реалии. Антонио Конте вскоре после чемпионства покинул команду. Его преемником стал экс-тренер Лацио, который на предыдущем месте работы упёрся в потолок. Индзаги-младший проявил себя как умелец выжимать максимум из достаточно скромных ресурсов, а его стиль игры в целом похож на футбол Конте: схема 3-5-2 и желание атаковать на пространстве. Пожалуй, это наиболее логичная кандидатура на замену Антонио, хотя сам Симоне, вероятно, рассчитывал на чуть более внушительный подбор игроков.

Главная звезда: Лаутаро Мартинес

После ухода Лукаку назовём главной звездой его экс-напарника. Мартинес – разносторонний форвард, заметно выросший за последние два года. К его лучшим качествам относятся как завершение атак, так и действия в подыгрыше, очень хорош Лаутаро и в прессинге. Год назад Мартинеса долго торговала Барселона, но реалии были другими – Интер ни в какую не желал отпускать ведущего игрока. Теперь "нерадзурри" куда сговорчивее, да вот ради игры вместе с Месси уже не в Барсу пора уходить… Насколько эффективен будет Мартинес без Лукаку? Конечно, Лаутаро хорош и сам по себе, но их связки будет не хватать.

Работа на рынке:

Пришли: Думфрис (з., ПСВ, 12,5), Чалханоглу (п., Милан, са), Кордац (в., Кротоне, са), Джеко (н., Рома, са), Димарко (з., Верона, ва), Лазаро (п., Боруссия М, ва), Агуме (п., Специя, ва), Сальседо (н., Верона, ва)

Топ-трансфер: Эдин Джеко

Ушли: Лукаку (н., Челси, 115), Хакими (з., ПСЖ, 60), Паделли (в., Удинезе, са), Янг (з., Астон Вилла, са)

Ориентировочный состав

(3-5-2): Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Джеко

Стоит заметить, что Интер всячески стремился компенсировать потери. Опытнейший Эдин Джеко станет новым центром притяжения впереди, а сверкнувший на Евро Думфрис – подходящий вариант на правую бровку. Чалханоглу, которого "интеристы" выдернули у соседей, похоже, заменит Эриксена: к сожалению, далеко не факт, что Кристиан возобновит карьеру после сердечного приступа. К тому же, нетронутой остаётся линия обороны, в строю ведущие центрхавы Брозович и Барелла. Запас прочности у команды имеется.

Индзаги не просто копирует тактику Конте, а ищет новые возможности. Так, в товарищеском матче с Динамо он репетировал матч стартового тура, где по разным причинам не сыграют Мартинес и Санчес. "Нерадзурри" вышли со схемой 3-5-1-1, где Сенси играл "под" Эдином Джеко, и сыграли так убедительно, будто ни о каком кризисе нет и речи. Правда, спарринг с чемпионом Украины едва ли можно назвать показательным.

Судить можно по результатам в официальных матчах, и вот здесь особой уверенности нет. Финансовые проблемы владельцев Интера – главный фактор риска. Если клуб вынужден распродавать лидеров, то и оставшиеся игроки едва ли начнут излучать оптимизм. В таких условиях даже борьба за сохранение титула будет сродни подвигу, а место в зоне ЛЧ – отличным результатом. Пожалуй, Интер имеет все шансы не упасть глубоко, но зона турбулентности, в которой находится клуб, усложняет любые прогнозы.

Прогноз Football.ua: 4-е место