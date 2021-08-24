Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии-2021/22.
Кальяри — Специя, getty images
24 августа 2021, 06:59
В поединке первого тура Серии А Специя отправилась в гости к Кальяри, где команды расписали результативную ничью.
Команды дважды обменялись забитыми мячами, а финальный свисток зафиксировал счет 2:2.
Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко, права на которого принадлежат Аталанте, оказался вне заявки своей команды из-за усталости.
Обзор матча:
Кальяри — Специя 2:2 (0:1)
Голы: Жоау Педру, 62, 66 (пен.) - Гьяси, 7, Бастони, 58
Кальяри: Краньо, Годин (Чеппителли, 74), Далберт, Валюкевич (Дзаппа, 63), Карбони (Ликояннис, 85), Стротман, Дейола (Перейро, 64), Нандес, Марин, Жоау Педру, Паволетти (Симеоне, 85).
Специя: Зут, Эрлич, Амиан, Христов, Николау, Бастони, Феррер (Виньяли, 85), Маджоре, Гьяси, Верде (Мраз, 69), Колли.