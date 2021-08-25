Италия

Португальский форвард может уйти в Манчестер Сити.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду может перебраться в АПЛ, где подпишет контракт с Манчестер Сити.

Бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи прокомментировал информацию о возможном переходе, заявив, что трансфер португальца в Турин был огромной ошибкой.

Я всегда был честен: подписание Роналду было ошибкой. Невозможно окупить вложения, и так оно и будет. Он великий игрок, но чем раньше он уйдет, тем лучше для него и для Ювентуса. Я надеюсь, что Массимилиано Аллегри знает, как продолжать использовать его. Как в матче с Удинезе — с умом и с учетом того, что игра продолжается. Роналду препятствует атаке «Ювентуса». В коллективном плане без него они могут делать отличные вещи, — цитирует Джильи SerieANews.

Напомним, Роналду выступает за туринский Ювентус с 2018 года, перебравшись из мадридского Реала. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не хочет платить за Роналду 25 миллионов евро.

