Италия

Наполи не спешит расставаться со своим футболистом.

Несмотря на достаточно жесткую позицию относительно нападающего неаполитанского Наполи Адама Унаса со стороны главного тренера команды Лучано Спаллетти, французский Марсель все равно намерен до завершения текущего окна заполучить в свою обойму алжирского футболиста.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, контракт для 24-летнего исполнителя у "провансальцев" уже готов — соглашение до 2026-го года, а в направлении "южан" отправится сумма в 10 млн евро.

В новом сезоне Унас еще не выходил на поле в футболке Наполи, в то время как за прошлый год отыграл 25 матчей, выступая на правах аренды в Кальяри и Кротоне, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

При этом, Адам пострадал от пагубного влияния COVID-19 в середине сезона, который пришелся как раз на период его восстановления от травмы приводящей мышцы бедра.