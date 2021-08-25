Наполи не спешит расставаться со своим футболистом.
Адам Унас, Getty Images
25 августа 2021, 08:13
Несмотря на достаточно жесткую позицию относительно нападающего неаполитанского Наполи Адама Унаса со стороны главного тренера команды Лучано Спаллетти, французский Марсель все равно намерен до завершения текущего окна заполучить в свою обойму алжирского футболиста.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, контракт для 24-летнего исполнителя у "провансальцев" уже готов — соглашение до 2026-го года, а в направлении "южан" отправится сумма в 10 млн евро.
В новом сезоне Унас еще не выходил на поле в футболке Наполи, в то время как за прошлый год отыграл 25 матчей, выступая на правах аренды в Кальяри и Кротоне, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
При этом, Адам пострадал от пагубного влияния COVID-19 в середине сезона, который пришелся как раз на период его восстановления от травмы приводящей мышцы бедра.