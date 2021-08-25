Италия

Уругвайский полузащитник этот сезон проведет в стане "фиалок".

Фиорентина подписала Лукаса Торрейру на правах арендного соглашения до конца сезона, сообщает официальный сайт "фиалок".

Итальянский клуб оставил за собой право выкупа полузащитника. Он будет выступать под 18 номером.

По информации СМИ, Арсенал заработает 1,5 миллиона евро за годичную аренду Торрейры в стане "фиалок".

В минувшем сезоне Лукас Торрейра выступал на правах аренды за мадридский Атлетико, за который провел 26 неполных поединков (722 минуты), забил один гол и отдал одну результативную передачу.