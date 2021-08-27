Италия

Аргентинец отметился двумя голами в дебютном поединке.

Интер в рамках поединка второго тура элитного дивизиона чемпионата Италии отправился в гости к Вероне и добился победы со счетом 2:1.

Подопечные Индзаги пропустили уже на 15 минуте встречи, но смогли восстановить паритет в дебюте второй половины игры усилиями Мартинеса.

Уже под занавес игры на поле появился Хоакин Корреа, который и принес Интеру три очка точным ударом. Позже аргентинец оформил дубль.

Верона — Интер 1:3

Голы: Илич, 15 — Мартинес, 47, Корреа, 83, 90+4

Верона: Монтипо — Фараони (Шутало, 75), Чеккерини (Казале, 53), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 75) — Лазович, Дзакканьи, Хонгла (Тамез, 74), Илич, Барак — Кансельери (Лазанья, 62).

Интер: Ханданович — Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 66) Брозович (Видаль, 66), Чалханоглу (Весино, 87), Барелла — Джеко (Сенси, 87), Мартинес (Корреа, 74).

Предупреждения: Маньяни, Тамез — Мартинес, Брозович