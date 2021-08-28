Италия

Украинский хавбек снова сыграет с первых минут в матче Серии А.

Сегодня, 28 августа, Аталанта на своем поле примет Болонью в матче второго тура итальянской Серии А.

Главный тренер бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому.

В нынешнем сезоне Малиновский уже успел один раз выйти в стартовом составе на матч первого тура против Торино (2:1), но тогда результативными действиями украинец не отметился.

Напомним, матч Аталанта — Болонья состоится сегодня, 28 августа, в 19:30 по киевскому времени.