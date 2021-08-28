Украинский хавбек снова сыграет с первых минут в матче Серии А.
Руслан Малиновский, Getty Images
28 августа 2021, 18:57
Сегодня, 28 августа, Аталанта на своем поле примет Болонью в матче второго тура итальянской Серии А.
Главный тренер бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому.
В нынешнем сезоне Малиновский уже успел один раз выйти в стартовом составе на матч первого тура против Торино (2:1), но тогда результативными действиями украинец не отметился.
Напомним, матч Аталанта — Болонья состоится сегодня, 28 августа, в 19:30 по киевскому времени.