Италия

Третья часть анонса чемпионата Италии, посвящённая командам из верхней части таблицы

Новая часть развёрнутого анонса Серии А посвящена командам, претендующим на еврокубки. Сюда авансом записаны Фиорентина и Сассуоло, которые потенциально могут замахнуться на место в Лиге конференций. Перспективы остальных команд сомнений не вызывают: их задача – бороться за Лигу чемпионов. Трио суперграндов мы оставим на закуску. До этого мы уже подробно говорили о новичках и представителях нижней части таблицы.

ФИОРЕНТИНА

Прошлый сезон: 13-е место

Очередной печальный год для "скуадры виолы". Тренерские перестановки вновь не дали результат. Команда начинала сезон с Джузеппе Якини, уволенный уже после семи туров. Его заменил Чезаре Пранделли, которого по старой памяти любили болельщики Фиорентины, но вернуть былые успехи не получилось. Сенсационные 3:0 в гостях с Ювентусом оказались делом случая, в целом же Пранделли разочаровал и ушёл в отставку, написав на прощание довольно мрачное письмо. Заканчивали вновь под руководством Якини, который выполнил задачу-самый минимум: команда хотя бы не боролась за выживание.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Новый выбор Фиорентины смотрится интересно. Если сорвавшаяся идея с приглашением Дженнаро Гаттузо не сулила ничего хорошего, то Итальяно – тренер перспективный. Его Специя мало того, что выжила, так ещё и демонстрировала футбол, уместный для команды из верхней части таблицы: игра первым номером, высокая линия обороны, активный прессинг, ставка на фланговые передачи. Этот стиль вполне может принести успех. Как минимум есть осязаемая надежда на прогресс под его руководством.

Главная звезда: Душан Влахович

Центрфорвард, раскрывшийся в минувшем сезоне – на счету молодого серба 21 гол. Влахович поймал кураж и реализовал свои лучшие качества: отличную скорость и точнейший удар с левой. Душан хорош сочетанием силы с техникой, на данный момент это один из наиболее эффективных голеадоров Серии А. Недаром за ним выстраиваются очереди из желающих усилить нападение. Фиорентина, однако, не намерена расставаться со своей звездой в это межсезонье. Рокко Коммиссо уже заявил, что начнёт думать о продаже, только если за игрока предложат хотя бы 100 миллионов евро.

Работа на рынке:

Примечание: з. – защитник, п. – полузащитник, н. – нападающий, в. – вратарь, са – свободный агент, ар. – аренда, ва – возврат из аренды

Пришли: Гонсалес (н., Штутгарт, 23,5), Соттил (н., Кальяри, ва), Терзич (з., Эмполи, ва), Раньери (з., СПАЛ, ва), Дункан (п., Кальяри, ва), Бенасси (п., Верона, ва), Сапонара (п., Специя, ва), Лирола (з., Марсель, ва)

Топ-трансфер: Николас Гонсалес

Ушли: Оливера (з., Хуарес, са), Эйссерик (п., Касымпаша, са), Рибери (н., са), Борха (п., завершил карьеру), Касерес (з., са), Баррека (з., Монако, ва), Малькуи (з., Наполи, ва), Пеццелла (з., Бетис)

Ориентировочный состав

(4-3-3): Дронговски – Лирола, Кварта, Миленкович, Бираги – Амрабат, Пулгар, Кастровилли – Кальехон, Влахович, Гонсалес

Летом Фиорентину покинули сразу несколько ветеранов, в том числе Франк Рибери. Конечно, это потеря, но стоит признать, что великий француз всё-таки не был стабильно хорош. Его место займёт игрок в расцвете сил – Нико Гонсалес, игрок сборной Аргентины, за которого флорентийцы не поскупились отдать приличную сумму. Любопытное приобретение, ведь этот фланговый нападающий хорошо умеет обострять и должен вписаться в футбол, который строит Итальяно.

Если "скуадра виола" не расстанется ни с кем из лидеров (кроме Влаховича, это Кастровилли с Миленковичем), то её перспективы выглядят оптимистично. Уж точно она должна финишировать в верхней половине таблицы. Конечно, есть вопросы по флангам обороны, уже староват Кальехон, не всё получалось у Амрабата с Пулгаром, но общий уровень этой команды куда ближе к зоне еврокубков, чем к борьбе за выживание. Если же Фиорентина снова разочарует, впору придётся анекдот про "место проклятое".

Прогноз Football.ua: 8-е место

САССУОЛО

Прошлый сезон: 8-е место

Яркий и запоминающийся год для "нероверди", которыми руководил Роберто Де Дзерби. Его фирменный стиль игры мы теперь можем наблюдать в Шахтёре: аккуратный розыгрыш мяча от вратаря и центральных защитников, игра во владение с любым соперником, впереди – классический форвард штрафной площадки. По ходу сезона Сассуоло даже замахивался на место в Лиге чемпионов, однако не выдержал конкуренции, всё-таки семёрка грандов значительно выше по классу. Реальные шансы были разве что на Лигу конференций, но догнать Рому не получилось.

Главный тренер: Алессио Дионизи

Преемником Де Дзерби станет другой молодой наставник. Дионизи заявил о себе в прошлом сезоне, выиграв с Эмполи Серию В. Выбор именно этого специалиста обоснован его схожестью с нынешним тренером "горняков": Дионизи тоже строит игру через короткий пас и предпочитает атакующий футбол. Кроме того, Алессио умеет работать с молодёжью. Похоже, это долгоиграющая ставка для Сассуоло – клуба, не склонного к частым переменам на тренерской скамье.

Главная звезда: Доменико Берарди

Игрок, который задержался в относительно скромном клубе. Берарди стал звездой ещё с тех пор, когда забивал четыре мяча в ворота Милана. С тех пор были спад и новый взлёт уже при Де Дзерби. В прошлом сезоне Берарди был настолько убедителен, что даже пробился в основу сборной Италии, блеснув на групповом этапе (затем, однако, уступил место Кьезе). Похоже, именно сейчас лучшее время, чтобы уйти. Доменико даже попросил клуб о трансфере. Но состоится ли его переход до конца лета?

Работа на рынке:

Пришли: Матеус Энрике (п., Гремио, ар.), Пинато (п., Кремонезе, ва), Бриньола (н., Фрозиноне, ва), Гольданига (з., Дженоа, ва), Скамакка (н., Дженоа, ва), Фраттези (п., Монца, ва)

Топ-трансфер: Матеус Энрике

Ушли: Марлон (з., Шахтёр, 12), Турати (в., Реджина, ар.), Локателли (п., Ювентус, ар.)

Ориентировочный состав

(4-2-3-1): Консильи – Мюлдюр, Феррари, Айхан, Рожерио – Обианг, Лопес – Берарди, Джуричич, Бога – Скамакка

Похоже, спада не избежать. Ушёл Де Дзерби, и это в любом случае потеря – Сассуоло был выражено "тренерской" командой. Перешёл в Ювентус Мануэль Локателли, ведущий полузащитник, через которого развивались атаки . Уже этого хватает для критического ослабления, а ведь вслед за тренером переехал основной защитник Марлон, а бомбардир Капуто стал на год старше. Дионизи придётся стартовать в непростых условиях. А уж если продадут Берарди...

Но упадёт ли Сассуоло глубоко в нижнюю часть таблицы? Далеко не факт. Остаются Джуричич и Бога, а в нападение возвращается талантливый Скамакка, набравшийся уверенности в Дженоа. В центре поля появился интересный новичок – олимпийский чемпион Матеус Энрике, который по стилю игры должен подойти "нероверди". К тому же, из-за кризиса ослабли многие команды из середины и нижней части таблицы, а уж сменой тренера вовсе никого не удивить. Вероятнее всего, Сассуоло опустится лишь на несколько строчек и уж точно не докатится до борьбы за выживание.

Прогноз Football.ua: 11-е место

РОМА

Прошлый сезон: 7-е место

Противоречивый и не особенно успешный сезон. Рома очень ярко стартовала, но по ходу чемпионата выявилась неприятная особенность: команда Паулу Фонсеки, стабильно набирая очки против соперников низкого уровня, всякий раз уступала прямым конкурентам, зачастую с крупным счётом. Весной специфика была иной: "джаллоросси" продвинулись в Лиге Европы, оставшись последней итальянской командой в еврокубках, но параллельно заваливали матчи чемпионата. Итоговый результат не оставил Фонсеке шансов сохранить должность: Рома вылетела в полуфинале ЛЕ и едва не лишилась еврокубков на предстоящий сезон.

Главный тренер: Жозе Моуриньо

Дэн Фридкин, американский владелец Ромы, поначалу скромничал, зато этим летом, когда многие итальянские клубы экономят, начал заходить с козырей. Первый из них – назначение Жозе Моуриньо, принятое фанатами Ромы с нескрываемым восторгом. Теперь их клубом будет руководить титулованная звезда с огромной коллекцией трофеев. Кто, если не Моуриньо вернёт "джаллоросси" статус топ-клуба? Громкое имя нового тренера, однако, таит в себе немало сомнений, ведь последние годы работы в Англии неизменно оканчивались провалами. По сути, речь идёт о реанимации карьеры Жозе в новых условиях.

Главная звезда: Генрих Мхитарян

Несмотря на былые конфликты с Моуриньо, армянский полузащитник остаётся в Роме. Это однозначный успех для римлян, ведь Мхитаряну почти нет равных в Италии по соотношению "гол+пас". Уместно заметить, что тактика Фонсеки с освобождением пространства впереди была удобной для Генриха. Сможет ли он так же эффективно проявлять себя у нового-старого тренера? Теперь Мхитарян наверняка придётся чаще выходить на фланге, ведь расстановка будет иной, Жозе наигрывает любимые 4-2-3-1.

Работа на рынке:

Пришли: Абрахам (н., Челси, 40), Шомуродов (н., Дженоа, 17,5), Винья (з., Палмейрас, 13), Руи Патрисиу (в., Вулверхэмптон, 11,5), Нзонзи (п., Ренн, ва), Ольсен (в., Эвертон, ва)

Топ-трансфер: Тэмми Абрахам

Ушли: Пау Лопес (в., Марсель, ар., 0,7), Жезус (з., Наполи, са), Бруно Перес (з., Трабзонспор, са), Джеко (н., Интер, са), Миранте (в., са), Педро (н., Лацио, са)

Ориентировочный состав

(4-2-3-1): Руи Патрисиу – Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Винья – Верету, Кристанте – Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян – Абрахам

Усиление в наличии. Опытный Руи Патрисиу должен решить наболевшую вратарскую проблему, а игрок сборной Уругвая Винья – заменить Спинаццолу на левом фланге обороны, пока тот лечит травму, полученную на чемпионате Европы. Самые дорогостоящие новички – в нападении, лишившемся Эдина Джеко. Молодой англичанин Абрахам – нетипичный переход и дорогостоящее вложение, но этот форвард нужен Моуриньо, который знаком с Тэмми по АПЛ. Альтернатива – неожиданно раскрывшийся Шомуродов, которого ценят за работоспособность.

Рома определённо наведёт шороху в верхах таблицы. Она нацеливается на возвращение в Лигу чемпионов, иначе эти трансферы просто не окупятся. Игра обновлённых "джаллоросси" становится одной из главных загадок предстоящего сезона. Заиграет ли Абрахам? В какой форме восстановившийся после разрыва "крестов" Дзаньоло? Насколько вообще хорош сегодняшний Моуриньо, получится ли у него быстро и эффективно перестроить команду, до него игравшую в другой футбол? Пока всё выглядит скорее авантюрно, чем надёжно, но хуже, чем в прошлом сезоне, явно не будет.

Прогноз Football.ua: 5-е место

ЛАЦИО

Прошлый сезон: 6-е место

"Бьянкочелести" год назад вернулись в Лигу чемпионов, где вышли из группы, но игра на два фронта стала непростым испытанием для команды Симоне Индзаги – длинной скамейки запасных ей для таких походов не хватало. Как следствие, Лацио часто терял очки в чемпионате, а итоговые 12 поражений не дали возможности надеяться на сохранение места в ЛЧ. Кроме того, стоит признать, что замах на "скудетто" в сезоне-2019/20 был прыжком выше головы. Пожалуй, Индзаги упёрся в тупик и, несмотря на противодействие руководства, воспользовался шансом поработать в Интере.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Имя нового тренера удивило. Сарри – тренер, которого приятно снова видеть в мире Кальчо, очень уж хорош был его Наполи. "Курильщику" не очень-то давалась работа в Челси, для Ювентуса он и вовсе оказался чужим (хотя с обоими клубами выигрывал значимые трофеи). Теоретически, оптимальный вариант для него – клуб "второй линии", где можно без лишних нервов реализовывать своё видение футбола. Лацио под это определение как раз подходит. Другой вопрос, что очень уж многое необходимо переделывать. Индзаги предпочитал вертикальную игру и 3-5-2, что категорически не похоже на "саррибол".

Главная звезда: Чиро Иммобиле

"Золотая бутса"-2020 и основной форвард сборной Италии на триумфальном чемпионате Европы – там подвиги Иммобиле, впрочем, ограничились групповым этапом. Для Серии А это, разумеется, форвард экстра-класса. Считается, что минувший розыгрыш ему не особенно удался, но ведь речь вообще-то идёт о 20 голах, подавляющее большинство нападающих лишь мечтает о такой результативности. С другой стороны, Чиро необходимо обеспечивать условия для комфортной игры, в противном случае он рискует затеряться. Индзаги это удавалось. Справится ли Сарри?

Работа на рынке:

Пришли: Фелипе Андерсон (н., Вест Хэм, 3), Каменович (з., Чукарички, 2,5), Ромеро (п., Мальорка, 0,2), Хюсай (з., Наполи, са), Хони (з., Осасуна, ва), Ж. Лукаку (з., Антверпен, ва), Вавро (з., Уэска, ва), А. Андерсон (п., Салернитана, ва), Педро (н., Рома, са)

Топ-трансфер: Фелипе Андерсон

Ушли: Лулич (з., са), Пароло (п., са), Мусаккьо (з., са), Худт (з., Саутгемптон, ва), Перейра (п., МЮ, ва)

Ориентировочный состав

(4-3-3): Рейна – Лаццари, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай – Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро

Лацио – ещё одна, наряду с Ромой, загадка предстоящего чемпионата. Очень уж многое предстоит изменить Сарри, причём если в Роме речь идёт об усилении провалившейся команды, то здесь придётся ломать в целом работавшую систему ради принципиально другой. Для этого требуется время, а его-то может и не хватить – конкуренция в итальянской топ-7 ныне жёсткая, есть риск отстать от лидеров и уже не нагнать их.

Игровых вопросов масса. Часть из них необходимо решать здесь и сейчас. Например, требуется полузащитник, который сможет выполнять функции а-ля Жоржиньо (пишут о варианте с Торрейрой, но он подходит лишь отчасти). Лаццари придётся адаптироваться к тому, что теперь он носится не по всей бровке. Корреа не годится для игры на фланге и может уйти. Вместо него уже взяли Педро, и это само по себе громко: испанец перебрался напрямую из Ромы и рискует навлечь на себя гнев фанатов "джаллоросси". Вот радикальные фаны Лацио взъелись на новичка Хюсая, который спел на представлении антифашистскую песню. Похоже, этот сезон будет для "орлов" запоминающимся. Успешным ли? Далеко не факт.

Прогноз Football.ua: 6-е место

НАПОЛИ

Прошлый сезон: 5-е место

Печальный финал для команды, чей потенциал тянул на борьбу за "скудетто". Команде Дженнаро Гаттузо не хватало стабильности, и к январю она вывалилась за пределы зоны Лиги чемпионов. Тренер оказался на грани увольнения, атмосфера вокруг Наполи была далека от позитивной, но Де Лаурентис принял решение оставить Гаттузо до конца сезона. Поначалу оно казалось верным, "партенопеи" весной заметно прибавили, но ряд внезапных осечек стал роковым, а уж в заключительном туре получилась настоящая драма: Наполи на ровном месте потерял очки с немотивированной Вероной, из-за чего не сыграет в ЛЧ.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Теперь никаких экспериментов с молодыми тренерами. Наполи принял Лучано Спаллетти, вдоволь отдохнувший после неоднозначной работы в Интере. Спаллетти, однако, вернул "нерадзурри" в ЛЧ, а ведь именно это сейчас требуется от Наполи, который уже второй год скучает без главного европейского турнира. Дон Лучано предпочитает 4-2-3-1, которые обычно использовал Гаттузо, так что здесь не будет настолько глобальной перестройки, как в двух римских командах. Скорее, речь идёт о приходе тренера, который сможет раскрыть имеющихся футболистов.

Главная звезда: Лоренцо Инсинье

Один из героев чемпионата Европы, подаривший Италии выражение-мем 'O tir’ a gir': это непереводимая игра слов, обозначающая его фирменный трюк со смещением в центр и ударом в дальний угол. Сам Инсинье уже давно превратился в визитную карточку Наполи – в конце концов, это единственный неаполитанский футболист в основе и капитан команды. Его порой критикуют, иногда появляются слухи об уходе, бывали даже скандалы, только вот польза Лоренцо на поле очевидна: 19 голов и 7 ассистов за минувший чемпионат.

Работа на рынке:

Пришли: Жезус (з., Рома, са), Унас (н., Кротоне, ва), Гаэтано (п., Кремонезе, ва), Малькуи (з., Фиорентина, ва), Машаш (п., Венло, ва)

Топ-трансфер: -

Ушли: Хюсай (з, Лацио, са), Максимович (з., са), Бакайоко (п., Челси, ва)

Ориентировочный состав

(4-2-3-1): Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи – Лоботка, Фабиан Руис – Лосано, Зелиньски, Инсинье – Осимхен

Состав Наполи практически не изменился, лишь несколько косметических перестановок. В данном случае эта пассивность не должна смущать: подбор игроков классный, необходимо лишь реализовать их потенциал. Это не удалось Гаттузо, у которого были любопытные идеи (в частности, сам переход на 4-2-3-1), но не хватало гибкости в управлении командой. Работать есть с кем, чего стоит хотя бы Виктор Осимхен. Когда нигериец здоров и в форме, то превращается в одного из лучших форвардов Серии А – у него феноменальная скорость и отличное голевое чутьё.

Точечное усиление, конечно, не повредит: проседает левый фланг, где давно мучается с травмами Гулям, а Мариу Руи – далеко не топ-футболист. Увы, стареет Мертенс, но у него найдётся достойный сменщик в лице Зелиньски с его классными ударами. Есть варианты в центре полузащиты, где пока травмирован Демме. Может быть, получит свой шанс Контини-Барановский? Украино-итальянский голкипер стал основным в товарищеском матче с Баварией, который Наполи выиграл со счётом 3:0. Неплохая демонстрация силы, не так ли? Учитывая неразбериху в римских клубах и проблемы у клубов миланских, Неаполь получает все шансы снова оказаться почти на самом верху.

Прогноз Football.ua: 2-е место

АТАЛАНТА

Прошлый сезон: 3-е место

Без особых проблем, хотя таковые напрашивались из-за загруженности в Лиге чемпионов и, особенно, после скандального расставания с Алехандро Гомесом. Уход капитана почти не сказался на результатах команды: бремя лидера взвалил на себя Иличич, а затем Малиновский, впереди феерили Сапата и Муриэль. Весной Аталанта начала штамповать победы, регулярно забивая по 3-5 мячей, и уверенно финишировала в зоне ЛЧ, что уже давно не воспринимается как сенсация. Бергамаски – один из грандов современного Кальчо.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

Аталанта – островок стабильности в море тотальных изменений. Пока другие клубы меняют тренеров, здесь с каждым годом всё прочнее держится Гасперини. Показательно, что в конфликте с Гомесом руководство клуба безоговорочно заняло позицию главного тренера (судя по недавним откровениям Алехандро, Гасп там был не совсем прав). Очень уж важна его роль в формировании команды и её удержании на высоком уровне, несмотря на кадровые потери. Для футбола Гасперини важна в первую очередь работающая система, а детали можно заменить.

Главная звезда: Руслан Малиновский

Украинский полузащитник не лучшим образом начал минувший сезон, зато разыгрался в самый нужный момент. Его козырем на этот раз стали не удары с левой, а обостряющие передачи. Итог такой метаморфозы – звание лучшего ассистента Серии А с 12-ю результативными пасами. Конечно, в сегодняшней Аталанте достаточно ровный состав, но Малиновского наряду с Муриэлем и Сапатой вполне можно назвать одной из главных звёзд команды.

Работа на рынке:

Пришли: Муссо (в., Удинезе, 20), Ловато (з., Верона, 8), Демирал (з., Ювентус, ар., 3), Пеццелла (з., Парма, ар.), Река (п., Кротоне, ва), Мураторе (п., Реджана, ва), Пикколи (н., Специя, ва)

Топ-трансфер: Хуан Муссо

Ушли: Голлини (в., Тоттенхэм, ар), Ромеро (з., Тоттенхэм, ар.), Руджери (з., Салернитана, ар.), Радунович (в., Кальяри), Коваленко (п., Специя, ар.), Кальдара (з., Милан, ва)

Ориентировочный состав

(3-4-2-1): Муссо – Толой, Демирал, Паломино – Меле, де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский, Пессина – Сапата

Состав Аталанты в целом остался на прежнем уровне. Конечно, серьёзной потерей стал Ромеро, признанный лучшим защитником Серии А, но Демирал из Ювентуса выглядит подходящей заменой – это тоже жёсткий центрбек, любящий обороняться высоко. Зато усилилась вратарская позиция: в минувшем сезоне чередовались Голлини и Спортьелло, теперь Муссо должен стать безоговорочным номером один. Также отметим прогресс Меле с Пессиной: оба ярко проявили себя на Евро.

Похоже, "Богиня" начинает сезон в ранге одного из фаворитов за лигочемпионские места. Разумеется, у неё могут возникнуть локальные трудности (например, проблемы со здоровьем у Малиновского или дыры в центре обороны), но Гасперини уже неоднократно доказывал, что умеет с ними справляться. Сдвинуть Аталанту вниз может лишь резкий прогресс нескольких конкурентов – например, в Риме всё сразу получится у Сарри и Моуриньо. Другие, менее оригинальные расклады говорят в пользу команды из Бергамо.

Прогноз Football.ua: 3-е место