Италия

В ближайшее время ожидается официальное подтверждение.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес продолжит выступать в составе "нерадзурри", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, стороны договорились об условиях нового контракта, срок которого не разглашается. В скором времени о заключении новой сделки будет объявлено официально.

Также отметим, что в этом месяце Интер мог выручить около 90 миллионов евро за Мартинеса, но миланский клуб отклонил предложения от Атлетико и Тоттенхэма.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.