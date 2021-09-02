Андре Онана не хочет продлевать контракт с амстердамским Аяксом.
Андре Онана. Фото Getty Images
02 сентября 2021, 12:23
Камерунский голкипер Аякса Андре Онана, который отбывает дисквалификацию за допинг, определился со своим будущим.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, голкипер решил не продлевать контракт с амстердамским клубом и перейдет в миланский Интер следующим летом на правах свободного агента.
По информации источника, руководство Интера обсуждает с камерунцем потенциальный контракт длительностью на четыре года. Финансовые детали сотрудничества футболиста с Интером пока не согласованы.
В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, в его анализах обнаружили запрещенный препарат. Дисквалификация истекает в феврале 2022-го, однако Спортивный арбитражный суд смягчил наказание.