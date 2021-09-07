Италия

Сергей Шевченко — о перспективах украинского полузащитника в новой команде.

Этим летом Виктор Коваленко сменил команду: Специя арендовала его у Аталанты до конца сезона – это "сухая" аренда без права или обязательства выкупа. Причины ясны: Коваленко, в отличие от Малиновского, не сумел закрепиться в Бергамо и практически не выходил на поле. За полгода Джан Пьеро Гасперини только один раз дал Виктору сыграть, да и то лишь на несколько минут в матче с Вероной. Необходимость игровой практики – вот что привело украинского полузащитника в Специю.

Что за Специя такая?

Этот клуб намного скромнее Аталанты. Специя, представляющая одноименный город в Лигурии, пробилась в Серию А только год назад (хотя играла на высшем уровне в довоенные годы). Куда более привычная для неё среда обитания – Серия В или даже С. Достаточно заметить, что Специя повысилась лишь благодаря плей-офф, а со стадионом у неё проблемы: дебютировать на высшем уровне пришлось в соседней Чезене, где сыграли пять домашних матчей. Этим летом 10-тысячный Альберто Пикко был на реконструкции, и даже сейчас нет твёрдой уверенности, что ближайшая игра с Удинезе состоится именно там.

В минувшем сезоне "орлята" приятно удивили, вопреки прогнозам сохранив место в Серии А. Команда, руководимая Винченцо Итальяно, показывала неожиданно зрелый и уверенный футбол. Борьбы за выживание как таковой не было – насчёт вылета куда сильнее переживали Торино с Кальяри. Всё это, однако, в прошлом: за лето Специя капитально преобразилась, сменив главного тренера (Итальяно позвали в Фиорентину) и перетряхнув состав – множество игроков были арендованы и вернулись в свои клубы, в том числе центральные полузащитники Риччи, Побега и Акампора.

Теперь Специю возглавляет Тиаго Мотта, натурализованный итальянцами бразилец, которого мы лучше знаем в качестве игрока. Коваленко на презентации упомянул, что даже успел сыграть против Мотты. Дело было во Львове осенью 2015-го, когда Шахтёр уступил дома ПСЖ со счётом 0:3. Виктор появился на замену, Тиаго отыграл весь матч.

Мотта-тренер пока оставляет загадочное впечатление. Его самостоятельная работа ограничивается Дженоа в позапрошлом сезоне, где он продержался всего десять матчей и был уволен, пока команда занимала последнее место. Рассуждения о схеме 2-7-2 (где вратарь считается частью полузащиты) относятся к более раннему этапу его работы в "молодёжке" ПСЖ, но и в Генуе нашлось место тактическим экспериментам – расстановка менялась чуть ли не в каждом матче. Конечно, такое назначение – немалый риск и заодно доверие 39-летнему специалисту.

Любопытно, что Мотта уважает Джан Пьеро Гасперини и даже называет его лучшим тренером, под чьим началом он работал, хотя в его карьере были такие наставники, как Анчелотти и Моуриньо. Отсюда такое внимание к футболистам Аталанты: Река и Колли также арендованы у клуба из Бергамо. Тактические устремления Мотты также сформировались под влиянием экс-наставника. Заиграть у него – отличная возможность для Коваленко доказать, что он готов к футболу Гасперини.

Ещё одна важная особенность Специи – трансферный бан. ФИФА за нарушения при регистрации молодых футболистов из Нигерии запретила клубу подписывать новичков. Апеллирование к тому, что дело было в 2013-18 годах, ещё при старых владельцах (нынешний – американский бизнесмен Роберт Платек) действия не возымели, и на четыре следующих трансферных окна Специя будет вне рынка. Крайне неприятное ограничение.

Это повлияло на активность клуба минувшим летом: "орлята" разбушевались под занавес кальчомеркато, набрав за пару дней с десяток игроков, делая акцент на молодых футболистах. Всего Специя потратила 23,5 млн евро, заработав лишь 5,7 млн. Это вложение на будущее, попытка смягчить дальнейшие неизбежные трудности. К тому же, новички действительно требовались: на матч стартового тура против Кальяри в заявке команды было лишь пятеро запасных, включая двух голкиперов. Удивительно, что команда едва не выиграла, ведя 2:0 по ходу матча.

А кто конкуренты?

На новом месте работы Мотта пока стабильно использует 3-4-3. Это не очень хорошая новость для Коваленко, ведь для него остаются доступными только два места в центре полузащиты. С другой стороны, класс футболистов позволяет надеяться на попадание в состав: украинский полузащитник – третий игрок Специи по оценочной стоимости (версия Transfermarkt). Или перед нами тот случай, когда эта условность мало что значит?

Одно из мест в центре полузащиты наверняка будет принадлежать Джулио Маджоре. Он, несмотря на молодость, капитан Специи, а также один из двух игроков, которые оцениваются дороже Коваленко (второй – нападающий Агудело). Маджоре – разносторонний полузащитник, хорош как в созидании, так и в разрушении. Он убедительно сыграл в первом туре с Кальяри (неожиданные 2:2), а вот против Лацио (1:6) растерялся, как, впрочем, и вся команда.

Именно в паре с Маджоре выходил Коваленко в кубковой игре с Порденоне (победа 3:1). Увы, дебюта в матче Серии А пока не состоялось. Виктор сначала не попал в заявку из-за усталости (что весьма удивляет в начале сезона), а затем остался в запасе. Его место занял Симоне Бастони, который при Итальяно играл на левом фланге обороны, но Мотта вернул его в центр полузащиты. Бастони забил один из мячей в ворота Кальяри, а также запомнился хорошей физической готовностью. Похоже, именно он сейчас рассматривается в качестве основного. Кстати, как Маджоре, так и Бастони – воспитанники Специи.

Ещё один потенциальный конкурент – бразилец Лео Сена, которого в прошлом сезоне арендовали у Атлетико Минейро, а теперь выкупили за 2 млн евро. Это щуплый техничный полузащитник, запомнившийся дриблингом и неплохой точностью передач. Его, в отличие от вышеупомянутых игроков, можно назвать "реджистой". Увы, Сена вынужденно пропускает начало сезона: клубные врачи посчитали его медицинские показатели аномальными. Теперь Лео, чтобы не рисковать, оказался вне игры на целый месяц.

Наконец, перед закрытием трансферного окна Специя арендовала у Сассуоло ещё одного полузащитника – Мехди Бурабиа. Этот марокканец выпал из основы "нероверди" и отправился сюда за игровой практикой. Он в больше степени нацелен на созидание и любит дальние удары, а вот умений разрушителя ему не хватает. Бурабиа уже немолод, ему 30 лет, и в сборную Марокко сейчас не вызывается. Упомянем также другого новичка на эту позицию: 18-летний Аймар Шер, швед иракского происхождения, был куплен у Хаммарбю за 2,4 млн. Это, несомненно, подписание на будущее.

Вывод

Оптимизма меньше, чем хотелось бы. С одной стороны, у Коваленко появится больше возможностей себя проявить. Если Аталанта, помимо куда более высокого уровня, отличалась сыгранностью и постоянной основой, то здесь период больших изменений: команда заметно обновилась, и у любого из многочисленных новичков есть все шансы стать новым лидером. С другой – конкуренция всё равно есть. Связка Маджоре и Бастони пока выглядит гармонично, усадить кого-либо из них на лавку будет не так уж просто, а ведь в команде имеются и другие центрхавы.

Для Коваленко будет выгодна смена расстановки, например, на 3-4-1-2 или 4-2-3-1, где появится треквартиста – наиболее близкая ему роль. Тогда будут все шансы закрепиться в основе. Далеко не факт, что Виктор полностью готов играть центрхава при 3-4-3. Ещё в Аталанте проскакивала информация о нехватке физической готовности и несоответствии требованиям Гасперини (по словам Тараса Степаненко, Коваленко даже называл тренировки в Аталанте "ужасными"). Теперь эта внезапная усталость. Всё-таки даже аутсайдер Серии А – команда с определённой планкой, тем более если она ориентируется на игру Аталанты.

Собственно, перспективы у Специи безрадостные. Команда справедливо считается одним из главных претендентов на вылет. Глобальная перестройка состава, уход прогрессивного Итальяно, рискованное назначение Мотты, предчувствие трансферного бана, слишком явный перекос в сторону молодёжи (как у Пармы год назад). Всё это создаёт довольно мрачную картину, в которой исключением, скорее, будут яркие ничьи, чем крупные поражения. Справедливости ради, Венеция и Салернитана в начале сезона выглядят ничуть не лучше.

Если суммировать, то наиболее вероятным раскладом будет нечто вроде игры Евгения Шахова за Лечче: статус игрока ротации, эпизодические всплески, отсутствие стабильности, итоговый вылет. Впрочем, у Коваленко в новой команде появятся шансы доказать свой класс, на поле он явно будет выходить чаще, чем в Аталанте. Речь всё-таки идёт о футболисте, ещё недавно регулярно игравшем за Шахтёр и сборную Украины. Или же умения Виктора действительно переоценивали, а выступления в Италии покажут его реальный уровень?