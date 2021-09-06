Италия

Уругвайский защитник продолжит выступать в составе итальянского клуба.

Уругвайский защитник Кальяри Диего Годин близок к продлению контракта с нынешним клубом.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, футболист и клуб согласовали условия нового контракта продолжительностью до лета 2024. О финансовых составляющих потенциального соглашения никакой информации нет.

Стоит отметить, что действующий договор Година с Кальяри рассчитан до июня 2023.

Напомним, Годин перешел в Кальяри из Интера в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне защитник провел в Серии А 26 матчей, забив один гол.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Кальяри подписал уругвайского защитника Мартина Касереса.