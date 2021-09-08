Италия

Футболист прибыл в Милан, где пройдет дополнительное обследование.

Датский полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен может вернуться к командным тренировкам уже через месяц.

Напомним, полузащитник пережил клиническую смерть во время матча Евро-2020 против национальной команды Финляндии. После чего датчанин успешно перенес тяжелую операцию на сердце.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, футболист уже прибыл в Милан, где пройдет дополнительное обследование и по его итогам будет известно, когда полузащитник приступит к тренировкам.

Ранее сообщалось, что Эриксен, скорее всего, не сможет выступать за Интер из-за запрета Федерации футбола Италии.