Французский футболист готов пойти на снижение зарплаты.
Усман Дембеле, Getty Images
02 сентября 2021, 11:52
Нападающий Барселоны Усман Дембеле готов продлить свой контракт с каталонским клубом, сообщает журналист TyC Sports Мигель Бласкес в своем твиттере.
По информации источника, 24-летний француз уже сообщил руководству клуба о готовности продлить действующее соглашение, чтобы дальше выступать на Камп Ноу.
Также отмечается, что Усман знает ситуацию с финансовым положением в клубе и он готов ради продления контракта, пойти на снижение своей зарплаты.
В настоящее время Дембеле восстанавливается после травмы двуглавой мышцы бедра.
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