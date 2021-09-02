Испания

Французский футболист готов пойти на снижение зарплаты.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле готов продлить свой контракт с каталонским клубом, сообщает журналист TyC Sports Мигель Бласкес в своем твиттере.

По информации источника, 24-летний француз уже сообщил руководству клуба о готовности продлить действующее соглашение, чтобы дальше выступать на Камп Ноу.

Также отмечается, что Усман знает ситуацию с финансовым положением в клубе и он готов ради продления контракта, пойти на снижение своей зарплаты.

В настоящее время Дембеле восстанавливается после травмы двуглавой мышцы бедра.

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