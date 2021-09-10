Украинский полузащитник может сыграть в матче Серии А.
Руслан Малиновский, getty images
10 сентября 2021, 22:31
Аталанта в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии примет на своем поле Фиорентину.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в заявку бергамасков на данный матч.
В этом сезоне Малиновский отыграл 141 минуту в составе Аталанты за два поединка чемпионата Италии, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что матч Аталанта — Фиорентина состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи — в 21:45.