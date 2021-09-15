Италия

Руководство итальянского клуба нашло замену Леонардо Семпличи.

Итальянский специалист Вальтер Маццарри назначен новым наставником итальянского Кальяри.

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт между тренером и клубом подписан до лета 2024 года. Никаких финансовых условий соглашения не сообщается.

Стоит отметить, что Маццарри на посту наставника Кальяри сменил Леонардо Семпличи, который покинул пост наставника после трех туров Серии А.

После трех сыгранных матчей Кальяри имеет одно очко и занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии.