Италия 14 сентября 2021, 16:52 Кальяри уволил главного тренера Леонардо Семпличи продержался лишь три тура в новом сезоне. Леонардо Семпличи, Getty Images 14 сентября 2021, 16:52 Провальный старт сезона-2021/22 заставил руководство Кальяри принять решение о смене главного тренера – сообщил официальный сайт клуба. В нынешнем сезоне Кальяри сыграл вничью со Специей и проиграл Милану и Дженоа. Вместе с Семпличи в отставку отправились его ассистенты. Команды Кальяри Источники Кальяри Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте