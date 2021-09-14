Италия

Леонардо Семпличи продержался лишь три тура в новом сезоне.

Провальный старт сезона-2021/22 заставил руководство Кальяри принять решение о смене главного тренера – сообщил официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Кальяри сыграл вничью со Специей и проиграл Милану и Дженоа.

Вместе с Семпличи в отставку отправились его ассистенты.