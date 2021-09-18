Италия

Футбольный агент поделился мнением относительно будущего своего клиента.

В последние годы шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович страдает от тяжелых травм и их последствий, что, в частности, помешало ему принять участие в недавнем матче клуба против Ливерпуля на Энфилде (3:2, победа английской команды).

Поскольку с каждым новым повреждением процесс восстановления 39-летнего игрока только лишь затягивается, то ему впору будет подумать о начале своей жизни вне профессиональной игры в футбол.

Одним из направлений, где Златан мог и хотел бы проявить себя, является менеджмент. В том числе, по словам его агента Мино Райолы, речь может идти о должности в руководстве "россонери".

"Посмотрим, что Златан решит делать в июне. Он всегда принимает решения на год вперед, без спешки. Конечно, в тот день, когда он не будет чувствовать себя ключевым игроком команды, Ибра уйдет на пенсию и начнет новую главу в качестве директора клуба", — подытожил известный футбольный агент.

Стоит напомнить, что ранее Мино Райола сообщал о возможности покинуть нынешний клуб для другого его клиента — Маттейса де Лигт.