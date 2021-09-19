Украинский хавбек пока не заслужил доверия главного тренера "орлят".
Виктор Коваленко, Getty Images
19 сентября 2021, 15:55
Сегодня, 19 сентября, состоится поединок четвертого тура итальянской Серии А, в котором Специя в гостях сыграет против новичка чемпионата — Венеции.
К сожалению для украинских болельщиков, главный тренер "орлят" Винченцо Итальяно принял решение оставить украинского хавбека Виктора Коваленко на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне Коваленко провел два поединка, в которых отыграл на поле 148 минут.
Матч Венеция — Специя начнется в 16:00 по киевскому времени.