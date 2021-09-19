Италия

Украинский хавбек пока не заслужил доверия главного тренера "орлят".

Сегодня, 19 сентября, состоится поединок четвертого тура итальянской Серии А, в котором Специя в гостях сыграет против новичка чемпионата — Венеции.

К сожалению для украинских болельщиков, главный тренер "орлят" Винченцо Итальяно принял решение оставить украинского хавбека Виктора Коваленко на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Коваленко провел два поединка, в которых отыграл на поле 148 минут.

Матч Венеция — Специя начнется в 16:00 по киевскому времени.