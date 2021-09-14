Италия

Обозреваем события чемпионата Италии, где фавориты начали сражаться друг с другом

Если в двух стартовых турах Серии А фавориты разминались и, за редким исключением, демонстрировали мускулы, то сейчас пришло время лобовых противостояний с громкой вывеской: Наполи схлестнулся с Ювентусом, а Милан – с Лацио.

Дополнительным условием стала загруженность многочисленных южноамериканских "сборников", которые отыграли по три тура квалификации, в том числе в ночь с четверга на пятницу. Далеко не все они, вернувшись из-за океана, успели восстановиться к играм чемпионата, хотя есть примеры Давида Оспины и Лаутаро Мартинеса, которые вышли в основе и были полезны.

Эмоций хватало с избытком, не обошлось и без стычек: Массимилиано Аллегри устроил словесную перепалку с Лучано Спаллетти, а Маурицио Сарри вовсе заработал удаление после финального свистка – тренеру Лацио не понравилось, как себя вёл Салемакерс.

Эмоции на трибуне фанатов Наполи, когда забивал Кулибали

По итогам тура на вершине установилось троевластие: лидируют Рома, Милан и Наполи. Интер несколько отстал, а позиция Ювентуса в таблице выглядит шокирующе. Проблемы туринского гранда в начале сезона – одна из наиболее актуальных тем.

Триумфальное возвращение затягивается

Пока что Аллегри не удаётся вернуть былой Юве, который штампует одну победу за другой. Конечно, ничью с Удинезе можно списать на невезение, поражение от Эмполи – на случайность. Оправдание найдётся и на этот раз: кадровые потери. "Бьянконери" по разным причинам действительно лишились едва ли не половины состава. Дибала и Кьеза – важнейшие игроки "группы атаки" (Федерико пропустит и матч ЛЧ с Мальмё), а без Данило, Куадрадо и Алекса Сандро осиротели фланги обороны. Дошло до того, что состав Ювентуса получился непривычно итальянским: шестеро игроков, включая Бернардески, Де Шильо и Луку Пеллегрини.

Тем не менее, одно очко в трёх матчах – провальный результат, а исход матча в Неаполе полностью справедлив. Туринцы, забив курьёзный мяч, отошли глубоко назад. Такой подход работал четыре-пять лет назад, когда Юве, действуя вторым номером, регулярно обыгрывал более "играющий" Наполи. Теперь реалии поменялись: соперники чувствуют себя увереннее, в то время как сами "бьянконери" не обеспечивают прежней надёжности.

Снова подвёл голкипер, Войцех Щенсный, который не сумел зафиксировать мяч, уронив его на ногу Политано. Вратарская проблема становится одной из первоочередных задач. Учитывая, что в запасе уже не Буффон, а Маттиа Перин (чья первая попытка закрепиться в Ювентусе была неудачной), есть вероятность, что уже зимой туринцы будут искать вратаря под основу – таковым может стать Давид Де Хеа либо Кейлор Навас. Может быть, всё-таки стоило быть настойчивее в переговорах с Доннаруммой?

В какой степени команде не хватает Роналду? Против Наполи, учитывая все потери – в изрядной, всё-таки ни Бернардески, ни Кулусевски сейчас не тянут на основу, а Мойзе Кин запомнился нелепой и вдобавок результативной срезкой по своим воротам. Мучения Ювентуса контрастировали с триумфальным возвращением Криштиану в АПЛ и намекали, что в совместной неудаче вины клуба не меньше, чем вины игрока. Впрочем, период адаптации к игре без Роналду был неизбежностью, учитывая, как внезапно состоялось расставание с главной звездой. Вопрос лишь в том, насколько Ювентус отстанет от убежавших вперёд конкурентов и готов ли Аллегри строить команду практически с нуля?

Вот Наполи хорош уже здесь и сейчас. Лучано Спаллетти куда гармоничнее подходит этой хорошо укомплектованной команде, чем Дженнаро Гаттузо. Туринцам удалось выключить Осимхена, не дав ему пространства, зато у неаполитанцев имелись альтернативные варианты развития атак через Инсинье и Политано. Отлично дебютировал новичок, центральный полузащитник Ангисса. Значительное преимущество в центре поля – в немалой степени заслуга этого крепкого и пластичного игрока. Наконец, блистательный матч провёл Кулибали. Решающий мяч, да ещё и с невольным "ассистом" Кина – своеобразная "вендетта" за автогол сенегальца в поединке двухгодичной давности.

Конечно, у Наполи тоже есть слабые звенья – например, второй центрбек (Манолас привёз гол) или левый фланг обороны, где основной до сих пор Мариу Руи. Тем не менее, учитывая проблемы традиционных фаворитов Серии А, команда Спаллетти может даже побороться за чемпионство. По крайней мере, она будет заметной силой в разношёрстной и вариативной группе лидеров.

Хорошо, когда есть Златан

Ещё одна команда, шагающая без осечек – Милан. На этот раз победа безоговорочно важная и заслуженная: "россонери" не оставили Лацио шансов, завладев инициативой с первых минут. Триумфально вернулся Ибрагимович, который обзавёлся стильной косичкой, вышел на замену и отличился на радость миланской публике. Похоже, само наличие Златана в команде – уже весомый бонус к настроению.

Пока миланцы вопреки всем опасениям столь же хороши, как год назад. Лучшим усилением стали игроки, от которых устали ждать подвигов – Алессио Романьоли и Сандро Тонали. Капитан заменил Кьера в центре обороны и более чем надёжно сыграл против любимого клуба, а восьмой номер начал демонстрировать игру, и правда достойную сравнения с Пирло и Гаттузо. Особенно хорош был заброс Тонали из глубины поля, когда миланцы забивали второй мяч.

Кроме них, блеснули нападающие: Рафаэль Леау открыл счёт, Анте Ребич дважды ассистировал партнёрам. Отметим и возвращение Кессье – правда, ивуариец не реализовал 11-метровый (который сам же и заработал). Зато игру голкипера Меньяна тяжело оценить, так надёжно сыграла оборона. Форма команды Стефано Пьоли накануне старта в Лиге чемпионов определённо радует, в отличие от преображения Лацио.

"Бьянкочелести", уверенно обыграв Эмполи и Салернитану, столкнулись с куда более серьёзным противодействием и тут же растерялись. Луис Альберто и Милинкович-Савич уступили центр поля, Иммобиле же вовсе умудрился привезти "точку" в свои ворота – иронично, что это сделал как раз Чиро, многократно зарабатывавший пенальти в чужой штрафной. Вопрос адаптации основного форварда сборной Италии к схеме 4-3-3 остаётся актуальным.

В матче с набравшим ход Миланом римлянам подошла бы контратакующая модель а-ля Симоне Индзаги, но никак не "саррибол", которого в этом матче, впрочем, и не чувствовалось: прессинг, фирменные "треугольники", подключения фланговых защитников – всё это осталось где-то в стартовых турах. Впрочем, трудности переходного периода в данном случае были ожидаемы, стартовые победы дали лишь иллюзию, что всё пройдёт безболезненно.

Эта неудобная Сампдория

Похоже, ещё одна иллюзия – Интер, который с лёгкостью компенсирует уход Лукаку и Хакими. Реальность оказывается более суровой. Симоне Индзаги впервые потерял очки, причём справедливо: показатель xG – 1,47 на 0,97 в пользу Сампдории. Заметим, что "блучеркьяти" – действительно неудобный соперник: в прошлом, чемпионском сезоне "нерадзурри" здесь и вовсе проиграли.

Матч получился богатым красивыми голами. Отметим таланты Федерико Димарко: этот универсальный защитник (он тяготеет к левому флангу, но на этот раз играл центрбека, заменяя Бастони) обладает поставленным ударом, в том числе со стандартов. Когда "интеристы" заработали опаснейший штрафной, к мячу подошли Чалханоглу и Димарко, но позиция была удобнее для Федерико с его рабочей левой ногой. Результат можно увидеть в подборке лучших голов тура, а вот в сборной тура защитник не оказался из-за не самой надёжной игры у своих ворот.

Сампдория ответила роскошной атакой с участием двух крайних защитников – Бартоша Берешиньского и Томмазо Ауджелло. Они компенсировали не самую уверенную игру возрастной пары форвардов Квальярелла – Капуто. Ждут большего от одного из открытий Евро, датчанина Дамсгора (ещё один датчанин Меле тем временем проваливается в Аталанте). Зато чувствовалась мотивация Антонио Кандревы, экс-футболиста Интера. В целом же генуэзцы оставили приятное впечатление. Пожалуй, команда Роберто Д’Аверсы недобрала очков в стартовых турах, да и календарь был непростым.

Подарок для Моуриньо

Рома едва не потеряла очки в зрелищной игре против Сассуоло, которая могла завершиться с любым исходом. Такие матчи делают Серию А особенно привлекательной: обе команды не закрывалишь, играя без центра поля, а моменты возникали один за другим. Сумасшедшей получилась концовка. Римляне в компенсированное время забили-таки второй мяч благодаря эффектному выстрелу Эль-Шаарави. До финального свистка оставались считанные минуты, гости успели организовать свою атаку, и вышедший на замену Скамакка красочным ударом с лёту положил мяч в сетку, но гол был отменён из-за офсайда.

Приятно, что Жозе Моуриньо с радостью включился в итальянские "перестрелки" и тоже делает ставку на атакующий футбол. Получается успешно, одна победа следует за другой. Заметим, что едва ли не самым полезным из новичков обещает стать Руи Патрисиу – наконец-то у Ромы действительно надёжный голкипер, это сказывалось во втором тайме. Команда в итоге сделала отличный подарок своему тренеру: этот матч стал юбилейным, 1000-м в карьере Моуриньо. Фирменное празднование самого Жозе с забеганием по бровке – милый бонус к круглой цифре.

Сассуоло продолжает в духе прошлого сезона при Де Дзерби. Никуда не делся глубокий розыгрыш от своих ворот (ныне так бросающийся в глаза во время матчей Шахтёра), а "группа атаки" всё так же опасна. Если Распадори потратил эмоции на матч сборной против Литвы, то Доменико Берарди выдал отличную игру: он весь матч терзал левый фланг Ромы, фактически сделал гол Джуричича и забил самостоятельно ещё при 0:0, но гол был отменён из-за спорного "вне игры". Берарди так и не покинул Сассуоло, хотя желал найти команду посильнее. Ему, конечно, необходимо развиваться, но для "нероверди" его уход будет серьёзнейшей потерей.

Малиновский и Коваленко проиграли

Проиграла Аталанта, уступив Фиорентине в "пенальтийном" матче. Джан Пьеро Гасперини не только стал героем мемов (кадры, где ассистент демонстрирует ему на телефоне эпизод с "точкой" после игры Меле рукой), но и пожаловался на трансферную политику – мол, летом не было усиления атаки, придётся снова играть тем же составом. Это тревожный звоночек, хотя во втором тайме бергамаски прибавили и едва не спасли матч. Отмечаем успех Фиорентины, которая при Винченцо Итальяно заиграла куда интереснее, чем в прошлом сезоне. Особая надежда – Душан Влахович, ныне один из лучших форвардов лиги.

Руслан Малиновский, который блекло выглядел в стартовых турах, на этот раз начал в резерве и вышел на замену во втором тайме. Теперь украинца есть за что похвалить: он вдохнул жизнь в атаки хозяев, чего стоит хотя бы разрезающий пас на Сапату, однако колумбиец не реализовал выход один на один. "La Gazzetta dello Sport", поставив Малиновскому 6,5 баллов, назвала его лучшим в составе Аталанты. Будем надеяться, что с этого матча начнётся возвращение Руслана на прежний уровень.

Виктор Коваленко дебютировал за Специю в матче чемпионата, причём вышел в основе. Тиаго Мотта выбрал схему 4-3-3, где украинский полузащитник занял место рядом с игравшими в предыдущих турах Маджоре и Бастони. Увы, ничего хорошего из этого не получилось: Коваленко был малозаметен и ушёл с поля на 62-й минуте, а Специя проиграла Удинезе со счётом 0:1. "Гадзетта" поставила Виктору низкие 5 баллов, посетовав на его физическую готовность. Стоит признать, что с такой игрой он и здесь не будет основным.

Им не поможет даже Рибери?

Ещё один любопытный дебют случился на "Олимпико ди Торино", где за Салернитану вышел сам Франк Рибери. Его умений оказалось недостаточно, "морские коньки" снова проиграли с разгромным счётом – Торино, недобрав очков в стартовых турах, был чрезвычайно зол даже без Белотти. Пока этот громкий переход выглядит неубедительно: Салернитана играет в слишком уж оборонительный футбол, а 38-летний Рибери способен лишь на эпизодические всплески.

В личной встрече других новичков важные три очка добыла Венеция, которая сумела поймать Эмполи на контратаках (выделим симпатичный проход нигерийца Давида Окереке). Лишь 32% владения мячом – не проблема, если команда Андреаццоли играет сама и даёт играть сопернику. Не исключено, что этот результат возымеет решающее значение в борьбе за выживание.

Неудачно стартовали Верона и Кальяри. Первый случай не удивляет, очень уж рискованным было само назначение Эусебио Ди Франческо. Как бы не пришлось экстренно увольнять его (а вот и пришлось), чтобы Верона не скатилась в борьбу за выживание. Вот островитяне пока неприятно удивляют. Команда Леонардо Семпличи вела в два мяча против Дженоа, но умудрилась пропустить трижды. Дубль на счету Мохаммеда Фареса, новичка генуэзцев – вот она, роль своевременного усиления. Всё-таки "грифоны" в стартовом туре с Интером были чересчур слабы. На момент публикации уволили и Семпличи.

Сборная тура

Лучший гол тура

Томмазо Ауджелло (Сампдория):

Федерико Димарко (Интер):

Лаутаро Мартинес (Интер):

Давид Окереке (Венеция):

Стефан Эль-Шаарави (Рома):

Юмор

Новый имидж Златана:

Щесны в матче с Наполи:



Замены Фиорентины в матче с Аталантой:

Она: "Любимый, придёшь ко мне?"

Он: "Не могу, я тренирую Рому"

Она: "Но я одна дома"

Он: "..."

Когда в группу друзей в Whatsapp приходит ссылка на порно:

Расписание: