Италия

Украинский хавбек всю игру просидел на скамейке запасных.

В очередном поединке четвертого тура итальянской Серии А Специя в гостях одержала минимальную победу над Венецией со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 14-й минуте встречи, когда результативным ударом отметился Симоне Бастони. Затем в середине второго тайма Пьетро Чеччарони сравнял цифры на табло. Победу команде Винченцо Итальяно принес забитый мяч в исполнении Мехди Бурабийи, который забил на третьей компенсированной минуте.

Что касается украинского хавбека Виктора Коваленко, то он всю игру просидел на скамейке запасных.

После четырех игр у Специи четыре очка и 13-е место в турнирной таблице Серии А, а у Венеции три балла и 15-я строчка.

Венеция — Специя 1:2

Голы: Чеччарони, 59 — Бастони, 14, Бурабия, 90+3.

Венеция: Мяепяя — Маццокки, Кальдара, Чеччарони, Молинаро — Чрнигой (Перетц, 55), Вакка (Хейманс, 76), Бузио (Форте, 76) — Окереке (Араму, 63), Йонсен, Анри (Кийин, 63).

Специя: Зут — Амиан, Эрлич (Христов, 23), Николау — Сала (Манай, 71), Маджоре (Бурабия, 78), Каналс, Бастони — Верде (Нзола, 78), Антист (Подгоряну, 78) — Гьяси.

Предупреждения: Маццокки, Вакка, Бузио, Хейманс — Каналс.